Quali scarpe indossare con un abito lungo: idee per il giorno e la sera

Décolleté, stivali, ankle boot, mules o mocassini: quali scarpe indossare con abito lungo? Tante le idee per il giorno e per la sera che si possono “rubare” alle celebrities, sempre intente a mostrare outfit perfetti sia in fatto di street style che di red carpet.

Unica regola di stile da tenere sempre a mente è che gli abiti longuette tagliano otticamente la gamba a metà polpaccio, per questo motivo per slanciare la figura è indispensabile abbinare un paio di pump, o di sandali a seconda della stagione, o di stivali; meglio evitare gli ankle boot che procurano un ulteriore taglio alla figura.

Come abbinano il long dress reali e modelle? Ecco qualche consiglio di stile su quali scarpe indossare con un abito lungo da Letizia di Spagna, Carla Bruni, Gigi Hadid e Scarlett Johansson.

Quali scarpe indossare con un abito lungo: idee per il giorno

Gli stivali come Letizia Ortiz, regina di Spagna

Regina di stile, Letizia di Spagna dà spesso lezione in fatto di abbinamenti, sia in outfit da giorno che da sera. Con un tubino nero a metà polpaccio ha scelto di indossare stivali morbidi di camoscio, con tacco alto. Un look di non appariscente impreziosito dagli orecchini di diamanti.

Le scarpe da indossare con un abito lungo come Carla Bruni

L’ex première dame, top model tra le più richieste negli anni Novanta, ha presenziato alla sfilata Dior Autunno-Inverno 2020/2021 con una petite robe noir della maison e un paio di décolleté a punto con tacco alto. Anche per Carla Bruni, un look très chic ma per nulla altisonante.

Quali scarpe indossare la sera con un abito lungo

Gli stivali per la sera come Gigi Hadid

Abito lungo con spacco a mostrare gli stivali al ginocchio per Gigi Hadid, fotografata a Milano tra un party e l’altro della settimana della moda.

Con le décolleté e l’abito lungo come Scarlett Johansson

Luminosa Scarlett Johansson ai Film Independent Spirit Awards: per lei un long dress à pois di Balmain, black & white, e décolleté di vernice a punta con cinturino.