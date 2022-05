Scritta omofoba fuori da una scuola di Verona: le parole di Alessandro Zan

Il 17 maggio è la Giornata mondiale contro l’omobitransfobia, istituita per ricordare quando, nel 1990, l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha eliminato l’omosessualità dall’elenco dei disturbi mentali, definendola variante naturale del comportamento umano. Nel 2022, all’indomani della ricorrenza, una scuola superiore di Verona si è svegliata con un’orribile scritta omotransfobica sul marciapiede.

Nel post Instagram del deputato Pd si legge:

“Questo è solo l’ennesimo atto di minaccia contro la comunità lgbt+ in una città che negli anni si è trasformata in laboratorio della destra più estrema, i cui esponenti – dichiaratamente fascisti – siedono perfino in Consiglio Comunale, nella maggioranza che sostiene la Giunta, rimasta come al solito in rigoroso silenzio“.

A Verona, come in tante altre città d’Italia, le elezioni del nuovo sindaco sono previste per il 12 giugno. A tal proposito Zan ha aggiunto: “Mi auguro che le cittadine e i cittadini di Verona quest’anno sappiano voltare pagina, e dare finalmente un futuro libero e democratico a questa meravigliosa città“.

Per quanto riguarda Verona, il primo cittadino uscente, Federico Sboarina, è sostenuto da Fratelli d’Italia, affiancato per l’occasione anche dalla Lega. Forza Italia è invece con Flavio Tosi, mentre il centrosinistra ha candidato Damiano Tommasi, ex calciatore della Roma e del Verona, appoggiato da Pd, 5 Stelle e centristi.

Proprio Tommasi – si legge su Gay.it – in occasione della Giornata contro l’Omobitransfobia, ha dichiarato un impegno concreto nel caso in cui dovesse essere eletto: