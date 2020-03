Selena Gomez teme di restare single per sempre

A 27 anni si possono nutrire timori altamente infondati, sopratutto se si è fatto esperienza di cocenti delusioni sentimentali. È questo il caso di Selena Gomez, la quale ha confidato durante una trasmissione televisiva di temere di non riuscire a trovare un partner.

L’attrice e cantante, spiegando il testo della sua canzone Rare, ha infatti affermato di essersi rassegnata all’idea di restare single per sempre: “A volte mi sveglio e sono talmente annoiata che mi dico ‘starò da sola per sempre‘”.

Per fortuna però si tratta di un’idea che scompare quasi immediatamente: “Dopo qualcosa come un quarto d’ora mi riprendo e mi dico: ‘So che lì fuori c’è qualcuno per tutti‘”.

In ogni caso la Gomez non ha più avuto una relazione romantica ufficiale dopo la fine della sua storia con Justin Bieber, caratterizzata da un lunghissimo tira-e-molla durato anni. I due infatti si sono riuniti brevemente nel 2018, ma il cantante è poi tornato insieme a Hailey Baldwin, con cui si è successivamente sposato.

L’album Rare da poco uscito è proprio incentrato sulla dolorosa separazione, un’esperienza anche traumatica che ha fatto sì che la Gomez fosse in grado di lanciare attraverso la sua musica un messaggio di consapevolezza ai suoi fan.

Selena ha da molto tempo un rapporto molto diretto e candido con coloro che apprezzano la sua arte. Nella canzone Verified, per esempio, ha descritto con sincerità la lotta per raggiungere un certo grado di autostima e fiducia in sé: “È qualcosa con cui ho avuto problemi per tanto tempo. Sono una lotta costante per me, ma sta migliorando con il passare del tempo e la maturità. Tuttavia continuo a lavorarci su“.

Di recente, ricordando il suo primo bacio, dato all’attore Dylan Sprouse, Serena aveva dichiarato di essere stata innamorata del fratello gemello e di aver provato dunque una certa delusione: “Sono stata una guest star nello show ma ho dovuto baciare suo fratello e non Cole. Era il mio primo bacio e sì, davanti alla telecamera. È stato uno dei giorni peggiori della mia vita!”