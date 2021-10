Sensualità a corte, il ritorno di Jean Claude e Madre a Honolulu

Mercoledì 13 ottobre su Italia 1 torna l’appuntamento con Honolulu, il nuovo programma comico condotto da Fatima Trotta e Francesco Mandelli in cui sul palco si alternano giovani promesse e veterani della comicità italiana. All’interno della trasmissione c’è anche un’altra novità: il ritorno in tv di Sensualità a corte, la serie di sketch con protagonisti il baronetto Jean Claude e Madre.

I celebri personaggi interpretati da Marcello Cesena e Simona Garbarino, nati nel 2005 a Mai dire lunedì, tornano dopo tre anni dalla loro ultima apparizione a Mai Dire Talk. Questa volta in una veste inedita: se all’inizio gli sketch erano ispirati all’atmosfera di Elisa di Rivombrosa, la versione 2021 prende spunto da Bridgerton, la famosissima serie tv in costume che è stata la più vista di sempre su Netflix.

Nella prima puntata Madre è in ospedale, in fin di vita, e in preda al delirio crede di essere una delle protagoniste della serie e, soprattutto, si convince di incontrare Simon Basset, il Duca di Hastings che ha conquistato i milioni di fan di Bridgerton. Tanto che, nel corso della puntate, compare un personaggio decisamente somigliante a Regé-Jean Page (l’attore che interpreta il Duca). Jean Claude cerca di far rinsavire la madre e di farla ragionare, ma senza grande successo.

Le prime due puntate sono andate in onda a partire dal 22 settembre, e il ritorno della serie era stato annunciato in estate dallo stesso Marcello Cesena sul suo profilo Instagram, dove ha pubblicato alcuni video del backstage.