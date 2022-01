Serena Rossi torna in tv con "La sposa" e conquista con i suoi look super chic

È un periodo davvero unico per Serena Rossi, la cui carriera è sempre più in ascesa. Dopo l’esperienza come madrina alla 78esima Mostra del Cinema di Venezia, l’attrice torna in tv, protagonista – insieme a Giorgio Marchesi – della fiction di RaiUno La Sposa in onda dal 16 gennaio. Nella serie Serena Rossi interpreta il personaggio di Maria, una donna calabrese costretta a sposarsi per procura negli Anni ’60. Un ruolo molto complesso, per il quale l’attrice si è sottoposta anche ad un cambiamento fisico piuttosto importante, soprattutto se si parla di guardaroba.

Rossi, infatti, per calarsi nella parte ha dovuto naturalmente cambiare stile, mettendo da parte i suoi outfit super chic. L’attrice, del resto, quando si parla di stile non ha rivali. Amante della moda, veste sempre con abiti glam e trendy e trova sempre il vestito adatto ad ogni occasione, che si tratti di una passeggiata in centro o una sfilata sul red carpet. Perciò, ecco alcuni dei suoi look più belli da cui prendere ispirazione.

Serena Rossi ama i tailleur. I completi giacca e pantalone (o gonna come vedremo a breve), esercitano un fascino particolare sull’attrice. E per la premiere del film Diabolik, ne ha sfoggiato uno semplicemente meraviglioso. Di Valentino, fucsia e molto femminile, Rossi l’ha ‘spezzato’ con un sotto giacca nero molto elegante. Un look perfetto anche lontano dai flash.

Prima di salutare il suo guardaroba per favorire quello di Maria, Serena Rossi ha deciso di lasciare un’immagine di sé ben impressa ai suoi follower. E l’ha fatto con un look incredibile. Alla presentazione della fiction Rai, infatti, ha indossato una giacca gessata abbinandola alla gonna plissettata, uno dei capi must dell’inverno 2022. Nera e al polpaccio, la gonna è versatile e meravigliosa. L’attrice ha spezzato il completo con un maglioncino grigio; un look davvero unico e assolutamente da copiare.

Qualcuno ha detto Armani? Questo outfit conquista per il suo sapore vintage e (allo stesso tempo) super attuale. Si tratta di un look formato da un top di Armani con frange e con dettagli brillanti lungo tutta la stoffa; dual color – black and violet – conquista per il suo gusto retrò e per il tessuto super glam. Sopra una giacca nera, en pendant con il pantalone a palazzo dello stesso colore. Unica.

“Una sera a Venezia“, scrive nella caption di questo post Serena Rossi, che per l’occasione ha sfoggiato una tuta elegante verde bottiglia di Dolce & Gabbana. Si tratta di un capo molto ricercato, con scollo a cuore e corpetto aderente e con una fascia in vita che mette in evidenza i fianchi. L’attrice l’ha resa ancora più unica con una collana di Cartier. Semplicemente divina.