Il 2021 è ormai finito e, come ogni anno, la sera del primo gennaio RaiUno lascia spazio alla bellezza con Danza con me, spettacolo di Roberto Bolle interamente dedicato al balletto che dal 2018 conquista milioni di spettatori. L’étoile italiano ha incantato tutti con la sua grazia e il suo talento, esibendosi al fianco di alcuni dei nomi più importanti della danza internazionale, accompagnato da due conduttori d’eccezione: Lillo e Serena Rossi. Quest’ultima ha lasciato tutti a bocca aperta, oltre che per la sua delicatezza ed eleganza, anche per il suo look.

La conduttrice, infatti, ha indossato un abito da gran soirée, firmato da Giorgio Armani. Un vestito in velluto nero, lungo fino ai piedi, con scollo a cuore e stretto in vita, a sottolineare le curve. Un abito dalle linee semplici e pulite, ma non per questo banale. Anzi, Serena Rossi è apparsa più elegante che mai, e ha scelto di impreziosire l’intero outfit con due anelli e una collana girocollo di Crivelli che brillavano di luce propria e le illuminavano il volto. All’abito, poi, la presentatrice ha abbinato un paio di decolleté nere, a punta e con tacco a spillo.

Un look decisamente chic, perfetto per una serata all’insegna della bellezza, dell’eleganza e della grazia. Tutte qualità che Roberto Bolle ha portato in scena nelle sue coreografie, negli assoli, nei passi a due, mettendo in primo piano la danza, un’arte troppo spesso dimenticata, che trova il suo spazio in una prima serata sempre seguitissima. E, insieme a quello di Serena Rossi, anche l’outfit del ballerino non è certo passato inosservato: un elegantissimo smoking scuro, con i reverse e il gilet completamente ricoperti di paillettes, completato da un papillon. D’altronde, la classe e lo charme sono caratteristiche che non possono mancare in un étoile di livello internazionale come Roberto Bolle.