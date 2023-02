La separazione tra Shakira e Gerard Piquè non è avvenuta certamente in modo indolore, come dimostra il modo di agire della sudamericana, che recentemente ha pubblicato un brano che fa chiaro riferimento al comportamento dell’ex calciatore e al tradimento di lui con Chiara Chia Marti. Nella canzone Shakira: Bzrp Music Sessions Vol. 53 le battute sulla nuova coppia sono numerose, ma certamente quella che è maggiormente rimasta impressa è stata quella relativa al paragone tra il Rolex (la cantante) e il Casio (la ragazza), come se lei sia appunto di un altro livello.

A questa poi ha fatto seguito un altro brano, Te Quedo Grande, dove sono presenti altre numerose allusioni. Non era casuale nemmeno la scelta di realizzarlo con la collega, Karol G, una che sa bene cosa significhi soffrire per amore.

Almeno per ora, però, l’interprete di Waka Waka aveva evitato di parlare apertamente dell’accaduto soprattutto per tutelare i suoi figli, ma sembra avere cambiato idea.

Shakira è uscita allo scoperto e ha ammesso chiaramente come la “tempesta” che ha travolto la sua vita negli ultimi mesi l’abbia segnata profondamente: “Sono rimasta a lungo in silenzio, cercando di elaborare il tutto – ha detto in un’intervista andata in onda sul canale Tv Las Estrellas -. È difficile parlarne perché quello che sta succedendo è sotto gli occhi di tutti, non è una rottura normale. È difficile sia per me che per i miei figli“.

Una situazione come quella che lei sta tuttora vivendo l’ha notevolmente cambiata, nonostante lei si sia sempre dichiarata “innamorata dell’amore“. Ora, invece, ha capito di “essere abbastanza forte anche da sola“.

La fine di un amore che si credeva potesse durare per tutta la vita rappresenta però sempre come una sorta di lutto, soprattutto nel suo caso, visto che l’ex blaugrana avrebbe portato più volte la giovane nella loro abitazione (lei lo avrebbe dedotto notando il consumo di marmellata in casa, prodotto che lei non considerava). Ed è per questo che la colombiana ha approfittato dell’occasione per lanciare una nuova frecciata, nemmeno troppo velata, alla nuova compagna del suo ex: “All’inferno c’è un posto riservato alle donne che non supportano le altre donne”.

Pensare che questo sia l’ultimo atto della saga tra i due sembra essere però piuttosto difficile.