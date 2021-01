Capelli castani: 3 idee per schiarirli

Sarà perché sono i più diffusi e rischiano di farci sentire un po’ anonime, ma spesso i capelli castani vengono ravvivati con qualche riflesso biondo e il risultato è luminoso e vivace: la nostra redazione vi dà qualche idea su come schiarirli, affinché possiate parlarne con il parrucchiere di fiducia.

Le schiariture, naturalmente, sono moltissime, dallo shatush alle mèches anni Novanta tornate di moda grazie alle celebrities. Tuttavia non è necessario essere drastiche per schiarire un po’ il castano, regalare luce all’ovale e movimento al taglio.

I capelli castani con riflessi biondi sono una combinazione che non esce mai dalla classifica delle richieste fatte dalle clienti agli hairstylist. Rimane un classico per diversi motivi: è universale e sta bene a qualsiasi tonalità di bruno, è facile da mantenere e ha un aspetto fantastico tutto l’anno. Insomma, che la tua base sia un marrone cioccolato intenso o un ramato intenso, là fuori c’è una sfumatura di biondo perfetta per scaldare il colore e aggiungere profondità.

Ad arrivare preparate e con le idee chiare all’appuntamento con il colorista non c’è niente di male. Specialmente se siete alla prima esperienza, potete raccogliere le immagini di proposte che vi piacciono, mostrarle e fare tutte le domande che volete su questo “grande passo”.

Come scegliere la schiaritura

Quando bisogna scegliere, insieme a un professionista, come schiarire i capelli, prima di tutto è fondamentale tener presente quanto tempo volete dedicare alla manutenzione del biondo. Un colorista esperto analizzerà i capelli, il tono della pelle e il colore degli occhi per determinare le tinte complementari, la tecnica e se puntare alla chiarezza o alla luminosità con le vostre ciocche bionde.

Se cercate un cambiamento discreto, potete pensare di illuminare dall’interno dei punti salienti. Un cambiamento radicale potrebbe prevedere schiariture audaci di ciocche frontali, che incorniciano il viso per illuminare i lineamenti.

Ci sono molti modi per aggiungere riflessi biondi ai capelli castani, tuttavia le tendenze degli ultimi anni generalmente puntano a effetti il più possibile naturali. Ad esempio, il balayage e i babylights (colpi di sole che si ispirano ai riflessi dei capelli dei bimbi scandinavi) puntano a replicare l’effetto delle chiome naturalmente schiarite al sole d’estate.

Ricordate, infine, che se schiarite i capelli questi avranno bisogno di cure particolari. Utilizzate, quindi, uno shampoo anti-giallo e prodotti per lo styling che proteggano i fusti dal calore di phon, piastra e ferro arricciacapelli.

Come schiarire i capelli castani

Non sapete come schiarire i capelli e siete in cerca della giusta idea? Lasciatevi ispirare dai beauty look delle star più amate.

Mèches anni Novanta come Jennifer Lopez

Se volete seguire a tutti i costi le tendenze ed essere cool, puntate o su effetti naturali o, al contrario, sulle mechès anni Novanta, riportate in voga nel 2020 dalle celebrities, una su tutte Jennifer Lopez.

Balayage leggero come Dakota Johnson

Punte e ciocche esterne più chiare, radici più scure, sono i capelli “baciati dal sole”. Se volete un effetto naturale come le chiome che si presentano schiarite dopo un’estate passata al mare, copiate il look di Dakota Johnson.

Capelli castani ombré come Oliva Wilde

Un cambiamento graduale, da castano a biondo, dalla radice alle punte: è l’effetto ombré, seducente e sofisticato, visto anche su Olivia Wilde.

Articolo originale pubblicato il 21 gennaio 2021