Shampoo senza sale, le marche migliori

Perfetto per lavare i capelli trattati con la cheratina, lo shampoo senza sale non contiene allergeni, parabeni, cloruro di sodio e solfati; tra i prodotti per capelli in commercio, presenza un’elevata tollerabilità cutanea, è senza ingredienti di origine animale e vanta un ottimo INCI.

Lo shampoo senza sale è ricco di cheratina bioattiva organica che nutre in profondità i capelli rendendoli luminosi e morbidi. È particolarmente indicato per persone con capelli secchi spenti e fragili e cuoio capelluto delicato. L’assenza di sale oltre a conferire ancora maggiore dolcezza, evita la disidratazione e dona un effetto cosmetico estremamente luminoso, preservando l’integrità del colore.

In vendita, in farmacia, profumeria e nei negozi specializzati (compresi quelli online), sono disponibili diverse proposte, tanto da rendere difficile il barcamenarsi tra caratteristiche e prezzi: ecco la selezione dei best of della redazione per aiutarvi nella scelta.

Keratin Complex Care Shampoo

Sviluppato per fornire una pulizia delicata che non diminuirà le preziose sostanze nutritive dei capelli sani. Formulato con la proteina della cheratina per una protezione duratura.

Caratteristiche : formula senza cloruro di sodio

Ideale per: capelli secchi, chimicamente trattati o danneggiati. Perfetto per lasciare i capelli con un aspetto rilassato

GK Hair Color Protection

Formulato con componenti organici come olii di semi naturali ideali e estratti di piante per donare e migliorare l’idratazione del capello. L’estratto naturale dai chicchi protegge il capello creando uno scudo evitando così danni futuri. Arricchito con Juvexin, miscela anti-età di proteine alla cheratina ottimizzata a riparare, proteggere e rafforzare i capelli, lo shampoo è formulato per rimuovere l’olio indesiderato dai capelli.

Caratteristiche : non contiene elementi chimici dannosi come SLS (Sodium Lauryl Sulfate), SLES (Sodium Laureth Sulfate), Parabeni, Glutine, phthalates o DEA

Ideale per: capelli normali, colorati e/o tendenti al secco. Nutre e idrata il cuoio capelluto efficacemente mentre protegge il colore

Oway micro-simulating hair bath

Bagno rivitalizzante per cute e capelli tendenti alla caduta, deterge delicatamente contrastando la caduta e coadiuvando la crescita fisiologica dei capelli.

Bagno rivitalizzante per cute e capelli tendenti alla caduta, deterge delicatamente contrastando la caduta e coadiuvando la crescita fisiologica dei capelli.

Caratteristiche : non contiene elementi chimici dannosi come SLS (Sodium Lauryl Sulfate), SLES (Sodium Laureth Sulfate), Parabeni, Profumi di sintesi, coloranti artificiali

Ideale per : rivitalizzante per cute e capelli tendenti alla caduta

Prezzo consigliato: 28 euro

Shampoo Concentrato Delicato di Biofficina Toscana

Azione lucidante e ammorbidente . Con tensioattivi di origine vegetale; Luminescine; estratti biologici di salvia, edera, timo, ortica e malva; olio biologico di oliva; oli essenziali biologici di arancio dolce e limone.

Caratteristiche : non contiene PEG, parabeni, petrolati, SLS, SLES, alcool, siliconi o coloranti

: non contiene elementi chimici dannosi come SLS (Sodium Lauryl Sulfate), SLES (Sodium Laureth Sulfate), Parabeni, Profumi di sintesi, coloranti artificiali Caratteristiche : non contiene PEG, parabeni, petrolati, SLS, SLES, alcool, siliconi o coloranti

: non contiene PEG, parabeni, petrolati, SLS, SLES, alcool, siliconi o coloranti Ideale per: tutti i tipi di capelli, anche quelli fragili, fini e sfibrati. Adatto per adulti e bambini, dona lucentezza e vitalità

Prezzo consigliato: 8 euro

Alfaparf Lisse Design Keratin Therapy Maintenance Shampoo

Shampoo di mantenimento dello stiraggio. Deterge delicatamente i capelli e aiuta a mantenere e prolungare nel tempo gli effetti cosmetici ottenuti con il trattamento lisciante.

Caratteristiche : senza Solfati, Parabeni e Sali. Formula arricchita con Cheratina e Olio di Babassù, lascia i capelli morbidi, pettinabili e luminosi.

Ideale per: tutti i tipi di capelli

