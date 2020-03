Shampoo solido: cos’è, come si usa e marche migliori

Lo shampoo solido, tra le tendenze in fatto di prodotti beauty per capelli, è una novità all’insegna dell’eco sostenibilità: vi raccontiamo cos’è, come si usa e quali sono le marche migliori tra cui scegliere.

Lo shampoo in panetto si sta diffondendo sempre di più per varie ragioni. Prima di tutto fa presa su chi ha a cuore il bene del pianeta e è sempre alla ricerca di soluzioni green. Leggero e facile da trasportare, non crea i problemi nei bagagli aerei che riguardano i classici shampoo liquidi. Infine, un vantaggio non da poco: dura tantissimo. Una “saponetta” media permette di fare tra gli 80 e 100 shampoo, in base alla lunghezza dei capelli. Pari a 3 bottigliette di sapone liquido da 250 ml.

Non stupisce, dunque, che non solo erboristerie e negozi bio lo annoverino tra le loro proposte. Lo shampoo solido ha fatto la sua comparsa sugli scaffali di catene popolarissime come Tigotà e Acqua e Sapone, oltre che negli store Lush.

Cos’è e come si usa lo shampoo solido per capelli

Lo shampoo solido si presenta sotto forma di panetto, morbido e profumato. Non ha bisogno di una confezione o flacone di plastica e generalmente è formulato con ingredienti naturali al 100%.

Gli shampoo bar sono facilissimi da usare. Si strofinano sui capelli bagnati o si sfregano tra le mani come le classiche saponette, creando la schiuma che va poi applicata massaggiando sulla cute e sulle chiome come un qualsiasi shampoo liquido.

L’unica accortezza è quella di far asciugare il panetto dopo l’utilizzo.

Le marche migliori

Abbiamo selezionato le marche e i prodotti migliori per diverse esigenze. Iniziate subito a provare lo shampoo solido per capelli.

Lush

Nei negozi Lush e nello store online è ampia la scelta. Abbia scelto per voi una novità, uno shampoo solido con cannella, chiodi di garofano e menta piperita per stimolare la cute. Gli oli essenziali di foglie di cannella, bay rum e chiodi di garofano si uniscono alla menta piperita per stimolare la circolazione, riattivando i follicoli. L’infuso di ortica e menta piperita aiuta a stimolare il cuoio capelluto, per capelli forti e sani. Il rosmarino lenisce e calma la cute, e dona ai capelli luminosità.

Prezzo 12 euro/55 g

Lamazuna

Brand specializzato in cosmetici biologici sostenibili e artigianali, propone detergente, dentifricio e shampoo liquido. Irresistibile quello Vaniglia e cocco, dal profumo inebriante. Ideale per i capelli secchi, è senza olii essenziali, vegan e offre una detersione particolarmente delicata.

Prezzo 14,50 euro/55 g Acquista ora

La Saponaria

Ottenuto per compattazione degli ingredienti e non per saponificazione, questo shampoo contiene gli amminoacidi di barbabietola e i semi di lino, che idratano e rinforzano la chioma, la bardana e prebiotici di cicoria, che rinforzano il naturale microbiota cutaneo. Riporta l’equilibrio, regola la produzione di sebo e aiuta a contrastare la forfora. Contiene anche spirulina, ricchissima di vitamine e sali minerali, e tea tree, salvia, menta e lavanda per aggiungere freschezza e purificare a fondo, lasciando i capelli puliti e lucenti.

Prezzo 9,99 euro/50 g Acquista ora

Secrets de Provence

Questa ciambella è simpatica e facile da usare: la sua forma con il buco permette una facile presa e una maneggevolezza facilitata. Si tratta di una versione è priva di gancetto, ideale per tutte le persone a cui piace tenere il sapone in bella vista nei portasaponi in bagno.

Prezzo 12,50 Acquista ora

DR. HARRIS

Infine, una proposta anche per lui. Questo panetto di shampoo DR Harris produce rapidamente una schiuma corposa perfetta per la detersione. La scatola di alluminio la rende perfetta per i viaggi e il cocco è il massimo per chi ha la cute sensibile o i capelli secchi.

Prezzo 18,95 euro/22,70 g Acquista ora