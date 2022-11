Sharon Stone: ho un tumore fibroide, ma a una prima visita non è stato diagnosticato

L’annuncio è arrivato direttamente dall’attrice Sharon Stone che ha dichiarato di essere stata vittima di una diagnosi sbagliata ed esorta i suoi follower a chiedere sempre un secondo parere medico perché può salvare la vita.

Sharon Stone ha dichiarato sul suo profilo Instagram che dovrà effettuare un intervento chirurgico per rimuovere un grosso tumore fibroide. Si tratta fortunatamente di una massa benigna che di conseguenza non dovrebbe avere particolari strascichi dopo l’intervento. Ciò che ha reso questo episodio più spiacevole di quanto possa essere una diagnosi tumorale in genere, è stato l’iter che ha portato alla scoperta.

L’attrice ha infatti dichiarato di aver richiesto una prima diagnosi in cui non era stato riscontrato nulla di preoccupante e allo stesso tempo era stata sottoposta a una procedura sbagliata. Siccome i disturbi non cessavano, Sharon Stone ha quindi chiesto un secondo consulto ad un altro medico ed è proprio durante la seconda visita che è emerso il problema. La diagnosi è stata quella di un grosso tumore fibroide, l’attrice nel suo messaggio su Instagram non ha precisato la localizzazione della massa.

L’attrice, protagonista di Basic Instinct e tanti altri film di successo, ha quindi concluso il messaggio sottolineando che il suo problema non è preoccupante e che una volta rimossa la massa tornerà a stare bene, ma ha esortato le donne a chiedere sempre un secondo parere medico quando si accorgono che il loro corpo cambia. Ha sottolineato che in alcuni casi affrontare una seconda diagnosi può salvare la vita. Ha concluso dicendo che per un po’ sarà lontana dai social per potersi riprendere.