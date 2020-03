Sharon Stone in forma smagliante posa con un giovane modello

Ha da poco compiuto 62 anni ma per Sharon Stone sembra che il tempo non passi mai!

La star hollywoodiana si è mostrata in forma smagliante posando per un servizio fotografico che verrà pubblicato sull’edizione di Aprile di Harper’s Bazaar India. Nello scatto in copertina l’attrice sfoggia un vestito bianco e nero abbinato ad un paio di parigine mentre abbraccia un modello giovanissimo.

La stessa Sharon ha dato delle anticipazioni del servizio pubblicando una serie di scatti sul suo profilo Instagram: nel primo indossa un vestito color giallo canarino con una lunga coda mentre posa davanti ad una vecchia stazione di servizio, nei successivi è ripresa in primo piano prima con un abito rosso fuoco e poi con un prezioso vestito dorato.

La pagina social della rivista ha confermato che il prossimo numero sarà dedicato alla Stone con un’intervista a tutto tondo: “Sharon Stone non segue le regole. Dai suoi ruoli pionieristici nel cinema alla sua risoluta difesa delle questioni a lui vicine, ha sfidato lo status quo per decenni. Parla con Sonam K Ahuja della fama, del femminismo e della ricerca dell’amore online“.

Durante lo scorso weekend, avevamo già visto l’attrice alle prese con i festeggiamenti per il suo compleanno. Prima di partecipare al party Sharon ha condiviso anche una foto che la immortalava con un’infermiera: anche se non è stato confermato, sicuramente la star ha voluto fare i dovuti controlli legati all’emergenza Coronavirus.