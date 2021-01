Abiti da sposa 2021: i modelli colorati

Non solo bianco: i modelli colorati spiccano tra le tendenze degli abiti da sposa 2021. Sono originali e sempre più amati sia dalle spose giovani sia da quelle meno giovani. Del resto, colorato non vuol dire per forza di cose acceso e inusuale. Sono tante le proposte tenui e delicate, come quelle in avorio o le tinte pastello. Si addicono a chi è in cerca di sobrietà,e sono perfette per le seconde nozze. Naturalmente, non mancano le idee fuori dal comune, per chi vuole un matrimonio che resti negli annali, a partire dal vestito della sposa.

Con l’irruzione del Covid-19 nell’organizzazione delle nozze, in molti hanno rivisto priorità e abitudini, ripensando cerimonie e look in maniera più personale. Questo ha reso gli eventi oltre che più intimi anche più conformi ai desideri degli sposi, e non solo a tradizioni consolidate (che alcune coppie vivono come imposizioni). Il bianco nella sua versione più candida, tra l’altro, è sempre più considerato come un colore anacronistico. Il bianco virginale lascia spazio a varianti e nuove soluzioni, proprio come succede per il trend in ascesa degli abiti da sposa corti.

Quali sono le nuance che coloreranno gli abiti da sposa 2021? Quali quelle da preferire, quali i brand che si spingono più oltre con le loro proposte?

Abiti da sposa colorati, le collezioni 2021

La nostra redazione ha scovato gli abiti da sposa colorati 2021 più belli, tra cui scegliere se il bianco, per voi, non è un’opzione senza alternative. Non dimenticate di sbirciare anche tra le soluzioni delle collezioni 2020, così poco sfruttate lo scorso anno e, per questo, alternative ancora valide (oltre che a prezzi leggermente scontati).