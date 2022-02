La blusa in raso blu elettrico di Silvia Toffanin, romantica e bon ton

Tanto professionale e pacata nelle sue interviste, quanto elegante e chic in ogni suo look. Stiamo parlando di Silvia Toffanin, che ogni weekend conquista i milioni di spettatori di Verissimo con il suo charme e la sua gentilezza, ma anche con il suo stile. Da sempre raffinata nella scelta degli outfit, la conduttrice sfoggia tailleur, completi e camicie classici e bon ton, ma sempre con quel tocco in più che li rende speciali. Come ad esempio la blusa blu elettrico che ha indossato per una puntata del talk show, e che ha letteralmente illuminato lo studio di Canale 5.

Toffanin ha infatti optato per una camicia decisamente romantica e chic: il taglio classico, le maniche a sbuffo riprese sui polsi da un nastro, il colletto arricciato e impreziosito da una rosa. A dare un twist in più al look ci hanno pensato il colore e il tessuto della camicia. La conduttrice ha infatti scelto un capo in un lucidissimo raso di seta, di un blu elettrico che entra di diritto tra le tendenze dell’inverno 2022, ma che ci fa già sognare la primavera, con i suoi colori accesi e luminosi.

Un capo, quello scelto da Toffanin, perfetto per qualunque occasione, capace di adattarsi a diversi contesti in base a ciò che decidiamo di abbinare. Per un’occasione informale, per esempio, un paio di jeans skinny o dal taglio dritto sono la scelta giusta per sdrammatizzare e dare un tocco più casual alla blusa di raso. Per un effetto più elegante e chic, invece, l’outfit della conduttrice di Verissimo è perfetto così com’è: alla camicia, infatti, ha abbinato un paio di pantaloni morbidi a vita alta, nella stessa tonalità di blu della blusa, anche se in un tessuto diverso.