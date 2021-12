Silvia Toffanin colpisce con un tocco di eleganza glaciale: un tailleur azzurro ghiaccio firmato Giorgio Armani. Il completo indossato dalla conduttrice di Verissimo durante l’ultima puntata del talk show è realizzato in satin, un tessuto delicato e lucente, che unito ad una tonalità chiara e fredda, diventa immediatamente una cascata di luce.

Vi raccomandiamo... 86 anni di Re Giorgio

Il tailleur è un completo avvitato giacca pantalone, perfetto per evidenziare la silhouette. La giacca è caratterizzata da righe verticali che rimandano immediatamente al classico gessato, mentre il pantalone ha un modello che scende a gamba dritta. Lo stile è minimal e raffinato, tipico di Giorgio Armani, ma ha quel tocco in più che lo rende originale. In questo caso, la scelta della stoffa, di frequente uso in primavera/estate, e delle nuance fredde.

L’azzurro cielo è un colore utilizzato spesso nelle stagioni calde, ma è perfetto per distinguersi anche con il clima polare, soprattutto in unione al satin. L’effetto finale da “regina dei ghiacci” è ciò che serve per distinguersi durante le prossime feste di Natale.

Il look della conduttrice è di classe, ma anche audace. Pensando all’inverno, verrebbero immediatamente in mente colori caldi come il rosso, il bordeaux, e tessuti morbidi come il velluto. Toffanin, però, detta tendenze, anche grazie all’aiuto della sua bravissima stylist Susanna Ausoni. Ci stupisce con qualcosa di inaspettato che si conferma immediatamente come l’outfit perfetto per l’inverno 2021/2022.