Non si arresta il successo de I bastardi di Pizzofalcone, la serie tratta dai romanzi di Maurizio De Giovanni arrivata ormai alla sua terza stagione. In onda il 25 ottobre su RaiUno con un nuovo episodio, dal titolo Verità, la fiction ha come protagonista Alessandro Gassmann nei panni dell’Ispettore Giuseppe Lojacono. Nella sua squadra c’è Alessandra “Alex” Di Nardo, una giovane agente esperta di armi, tormentata dai fantasmi del suo passato. Ad interpretarla è Simona Tabasco.

Classe 1994, l’attrice ha studiato recitazione al Centro sperimentale di cinematografia di Roma, per poi esordire in televisione nel 2014 nella seconda stagione della fiction di RaiUno Fuoriclasse, con Luciana Littizzetto. Nello stesso anno debutta anche al cinema con Perez, diretto da Edoardo De Angelis, in cui interpreta la figlia del protagonista, Luca Zingaretti. Un ruolo grazie al quale ha convinto pubblico e critica, aggiudicandosi il Premio Guglielmo Biraghi ai Nastri d’argento.

Nel 2015 torna sul grande schermo con I babysitter, commedia con Paolo Ruffini, Diego Abatantuono e Francesco Mandelli, mentre in tv veste i panni di Nancy nella fiction di RaiUno È arrivata la felicità. Nello stesso anno interpreta per la prima volta Alex ne I bastardi di Pizzofalcone, ruolo che la fa conoscere definitivamente al grande pubblico e che porta avanti fino al 2021. Nel 2020, poi, è al fianco di Luca Argentero in DOC – Nelle tue mani: è Elisa Russo, specializzanda di medicina interna.

Nel 2021 ha debuttato come protagonista in una nuova serie targata Netflix, Luna Park, che racconta l’incontro di una giovane giostraia e di una ragazza della Roma bene e il successivo intreccio delle loro famiglie. Della vita privata di Simona Tabasco, invece, sappiamo ben poco: quello che è certo è che ha avuto una relazione con Rodrigo d’Erasmo, il violinista degli Afterhours. Non si sa, però, se la storia sia finita o se stia continuando lontano dai riflettori.