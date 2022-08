Soleil Sorge e Jessica Selassiè, ancora maretta dopo il GF Vip?

A breve riprenderà il Grande Fratello Vip, reality che vede protagonisti i vip di casa nostra. Il nuovo promo ripropone alcuni dei personaggi della scorsa edizione del GF Vip tra cui Soleil Sorge, Katia Ricciarelli e Alex Belli. Assente ingiustificata la bella principessa etiope vincitrice del programma; la produzione infatti non ha riproposto nemmeno un’immagine relativa al suo percorso. Divenuta protagonista dell’edizione per la sua trasformazione non solo fisica ma anche mentale, Jessica Selassiè uscita dalla casa ha continuato il suo percorso di ripresa.

Il post sotto accusa, che ha visto un like immediato di Sorge, ironizza proprio sull’assenza di Jessica nel video promo. Il motivo per cui dovrebbe esserci ancora dell’astio tra le due non è chiaro. Del resto Soleil è stata protagonista in veste di giudice del reality La Pupa e il Secchione, ha partecipato ad una puntata dell’Isola dei Famosi e in autunno la aspetta un altro interessante contratto. Che non abbia ancora digerito l’uscita inaspettata dalla casa?

Una cosa è certa, Jessica Selassiè non le manda a dire. A breve infatti ci sarà sicuramente la risposta della bella principessa. Uscita dalla casa con una marcia in più, è stata protagonista di tantissime campagne pubblicitarie. Nonostante si sia rivista spesso con altri ex concorrenti del reality, non ci sono foto che la ritraggono con la bionda Soleil. Non resta quindi che aspettare per vedere se dopo il like sorgerà una piccola polemica.