Soleil Sorge, mentre prende il sole di Ibiza insieme a tanti altri ex inquilini del Grande Fratello Vip, ha lanciato la sua prima e collezione di costumi da bagno. Con l’estate ormai alle porte il momento deve essere sembrato propizio, ecco quindi che l’influencer ha deciso di rendere pubblica a tutti la sua nuova avventura nel mondo del beachwear.

Il brand si chiama State of Soleil e su Instagram ha anche un profilo tutto suo dove l’ex gieffina mostra modelli e spiega il mood della collezione, acquistabile dal 18 maggio 2022. I bikini di Sorge si ispirano agli elementi naturali: acqua, aria, fuoco, spirito e terra.

Per adesso la descrizione di questa beachwear è quella che riguarda il primo elemento, l’acqua:

“Forza trainante di tutta la natura. L’acqua è dentro di noi, intorno a noi e il nostro tesoro più prezioso di madre terra. Come l’acqua, fluiamo attraverso la vita ricamandoci con altri elementi, mentre ci schiacciamo sulle rocce della vita e sentiamo la calma delle calde acque dell’alba. Quando entriamo in contatto con gli elementi della terra entriamo in contatto con la nostra anima, la nostra natura più profonda. Dobbiamo nutrire quella spinta interiore e Fluire attraverso i nostri cicli imparando da loro e dalla forza di tutta la natura”.