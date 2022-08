Soleil Sorge e Barbara D’Urso, la polemica non si placa

La scorsa settimana Soleil Sorge ha ricevuto un prestigioso premio in occasione dell’evento Alessandro Nomellini Awards 2022. Nella cornice glamour del Twiga, noto locale di Forte dei Marmi, all’ex gieffina è stato consegnato un riconoscimento che la incorona come regina indiscussa della recente stagione televisiva. La nota influencer italo-statunitense non solo è stata una delle protagoniste dell’ultima edizione del Gf Vip ma ha rivestito il ruolo di giudice de La Pupa e il Secchione e di ospite speciale a L’Isola dei Famosi.

Un curriculum di tutto rispetto per Soleil Sorge quindi, ed è proprio per questo motivo che i suoi follower non hanno tollerato un’esternazione di Barbara D’Urso che si è detta felice per la carriera della ragazza perché, in fin dei conti, è una sua “creaturella”. Questo è il termine che i fan di Soleil Sorge non hanno assolutamente gradito. D’Urso si riferiva senza dubbio al fatto che l’influencer ha spiccato il volo nel mondo della televisione proprio dal salotto di Pomeriggio Cinque, la fortunata trasmissione Mediaset condotta da Barbara D’Urso.

I follower hanno ricordato alla conduttrice partenopea che Soleil Sorge non è stata una sua scoperta. La nota influencer si è fatta conoscere prima come concorrente di Miss Italia e poi come corteggiatrice di Luca Onestini, tronista del programma Uomini e Donne. Da lì in poi è iniziata la carriera di questa ragazza che, nel bene o nel male, ha sempre fatto parlare di sé come nel recente Grande Fratello Vip per l’inedito triangolo amoroso con Alex Belli e Delia Duran.