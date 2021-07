Da Sheffield, Regno Unito, al palco di Battiti Live 2021 il passo è stato breve. I Sophie and the Giants, gruppo musicale britannico fondato nel 2015, si esibiranno nella terza puntata della kermesse musicale dell’estate, condotta da Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci, che – eccezionalmente – andrà in onda su ItaliaUno giovedì 29 luglio invece di martedì, causa un cambio di programmazione Mediaset.

I Sophie and the Giants sono un gruppo indie-pop diventato famoso grazie al singolo Hypnotized, realizzato in collaborazione con i Purple Disco Machine, per il quale hanno ottenuto il triplo disco di platino. La band è composta da Sophie Scott (voce), Toby Holmes (chitarra), Antonia Pooles (basso) e Chris Hill (batteria). Tantissime le influenze alle quali fanno riferimento: dagli Arctic Monkeys ai Fleetwood Mac.

Il gruppo ha iniziato ad esibirsi dal vivo proponendo cover di Supertramp e Chris Isaak oltre a brani inediti. Tra le canzoni della loro discografia, prima del successo con Hypnotized, figurano Runaway, Break the silence e The Light, pubblicati nel 2019, preceduti da Adolescence e Monsters del 2018. Il loro primo EP, intitolato appunto Adolescence, ha raggiunto più di dieci milioni di stream. I primi testi delle loro canzoni, scritti da Sophie, raccontano le paure e il disagio affrontati durante l’adolescenza, ma anche l’ansia, che può colpire a qualunque età, di sentirsi sempre fuori posto.

Sul sito ufficiale della band, il gruppo si è raccontato così: “Benvenuti nel mondo di Sophie and the Giants, praticanti di pop emotivo lungimirante e di sinistra: una fusione fresca e cruda delle influenze collettive della band – che vanno da Siouxsie e Debbie Harry a Radiohead e Jamie T.”

Il loro brano Right Now, uscito a febbraio 2021, è diventato la sigla ufficiale dell’ultima edizione del Radio Norba Cornetto Battiti Live, mentre il 18 giugno 2021 è stato rilasciato il brano Falene in collaborazione con il cantante italiano Michele Bravi.