Sophie Codegoni dimessa dall'ospedale: "Ho avuto forti coliche renali"

Sophie Codegoni, incinta quasi al settimo mese di gravidanza, è stata ricoverata in ospedale solo pochi giorni fa. I primi a preoccuparsi per lei erano stato alcuni suoi follower, che non avevano potuto non notare la sua assenza sui social, dove lei è costantemente presente insieme al fidanzato Alessandro Basciano.

L’influencer aveva così provato a tranquillizzare tutti con una serie di Instagram Stories realizzate dal suo letto d’ospedale: “In queste ultime ore non sono stata benissimo quindi devo stare qualche giorno all’ospedale a fare un po’ di controlli. Però tranquille tutto ok, la mia piccolina sta benissimo. Semplicemente il mio rene mi sta facendo disperare”. Allo stesso tempo l’ex tronista di Uomini e donne aveva sottolineato che “Celine comunque sta benissimo“, in riferimento alle condizioni della sua bambina, che avrà proprio questo nome.

Ora il peggio per la futura mamma, che è finalmente tornata a casa, sembra essere davvero passato. I medici che l’hanno avuta in cura l’hanno però invitata a evitare grossi sforzi, soprattutto ora che è entrata nell’ultimo trimestre di gravidanza.

Ancora una volta Sophie Codegoni ha utilizzato le Instagram Stories per raccontare qualcosa in più su cosa le sia accaduto e l’abbia fatta finire in ospedale: ha avuto dei dolori forti causati da alcune coliche renali. Ora è indispensabile che lei conduca una vita più tranquilla (la coppia è reduce da una vacanza alle Maldive) perché la situazione potrebbe ripresentarsi, pur non essendo particolarmente grave.

Basciano, che ha già un figlio nato da una precedente relazione, ha fatto il possibile per stare vicino alla 22enne anche in questo frangente e non mancherà di farlo anche in questi mesi che mancano all’arrivo della loro bambina.