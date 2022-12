Sophie Codegoni sarà mamma per la prima volta di una bambina, frutto del suo amore con Alessandro Basciano, conosciuto nel corso della loro comune esperienza al Grande Fratello Vip. L’ex tronista di Uomini e donne è felicissima per questa dolce novità che arriverà nelle loro vite, anche se ha confessato che la gravidanza non era programmata.

Al pari di molte altre colleghe, anche lei ama sfruttare instagram per confidarsi con i follower su come le sue forme stiano lievitando giorno dopo giorno e non manca chi approfitta dell’occasione per darle consigli utili, soprattutto per chi è incinta per la prima volta come la 21enne.

In una delle due ultime Instagram Stories l’influencer ha constatato come stia diventando sempre più difficile per lei riuscire a vestirsi: il suo ventre, infatti, sta diventando sempre più arrotondato, trovare quindi qualcosa che le vada bene non è semplice.

“Salutiamo tutti insieme i miei jeans, che mi hanno ufficialmente abbandonata – ha raccontato Sophie Codegoni -. La situazione è questa: non si chiude più niente. Ho provato tutti i jeans neri e niente da fare. Mi sa che andrò di leggings d’ora in poi”. Una situazione che chi ha già avuto figli conosce bene, è praticamente impossibile ovviamente per tutti i nove mesi indossare modelli skinny e attillati, si è costretti inevitabilmente a dirottarsi su abiti larghi e comodi, oltre ai leggings, che stringono meno in vita.

L’alimentazione, invece, è rimasta quasi del tutto invariata. “Rispetto a prima non è cambiato tantissimo. Ho tolto alcune cose, come i crudi. Ache i salumi o il sushi, o la fiorentina al sangue. Ho aggiunto qualche carboidrato, ma la sto vivendo serena. Non importa il kg in più o quello in meno” – ha concluso.