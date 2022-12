È stata una gaffe di Alfonso Signorini in diretta al Grande Fratello Vip nella puntata andata in onda lunedì 5 dicembre 2022 a svelare inavvertitamente come Alessandro Basciano e Sophie Codegoni chiameranno la loro bambina, convinto che i due ne avessero già parlato in occasione della loro presenza nello studio di Verissimo. La coppia, però, aveva scoperto solo il sesso del nascituro mentre erano ospiti di Silvia Toffanin.

La bimba si chiamerà Celine, nome che era sempre piaciuto all’ex tronista di Uomini e donne già prima di rimanere incinta e nascerà a maggio 2023. Entrambi sono davvero giovanissimi e non nascondono di non avere programmato la gravidanza, ma entrambi sono felicissimi e convinti che arrivi nel momento giusto: la loro storia d’amore procede a gonfie vele e anche il lavoro procede bene (lei è la nuova “Bonas” di Avanti un altro). “Celine non è stata programmata, ma è supervoluta” – hanno detto in un’intervista al settimanale Chi,

Dall’annuncio c’è chi ha criticato Alessandro Basciano e Sophie Codegoni pensando che abbiano bruciato le tappe e che siano troppo giovani, ma a questo ha voluto rispondere lui: “Ha solo ventuno anni e stiamo insieme da meno di uno? Non c’è un momento giusto, non puoi sapere quello che ti riserva il futuro”.

Anche la futura mamma è felice di questa dolce novità che presto potranno affrontare insieme: “Se da una parte è una gravidanza inaspettata, dall’altra il tempismo è perfetto, abbiamo la nostra casa, siamo più tranquilli a livello lavorativo, è arrivata. Io ci ho messo una vita e mezza a realizzare il tutto: non credevo per niente al test. Sono andata a comprarne subito un altro, dicendo: “Quello di prima era difettoso”. L’ho rifatto e ho detto: “Mi sa che è rotto pure questo. Ma sono tutti difettati?”.

I due hanno parlato della bambina in arrivo ovviamente anche alla ex di lui, Clementina Deriu, mamma di suo figlio Nicolò, che non sembra avere preso in modo così negativo la notizia: “Pensavo, come dire, peggio, lei mi ribadisce sempre di essere presente con nostro figlio, poi ognuno di noi ha la sua vita, io la mia, lei la sua… Sicuramente è un po’ macchinosa l’organizzazione, ma ce la facciamo. Per fortuna lei stravede per Sophie, ma del resto come fai a non volere bene a Sophie?” – ha detto Basciano. Un’ipotesi che è stata confermata anche da Sophie: “Clementina con me è sempre stata gentile, affettuosa, sempre con il sorriso, sempre pronta ad accoglierci quando stiamo insieme”