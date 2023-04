Sophie Codegoni svela la data del parto: "Il pancione ora è gigante"

È iniziato il conto alla rovescia in vista del giorno in cui Sophie Codegoni diventerà mamma per la prima volta di Celine, frutto dell’amore con Alessandro Basciano, conosciuto nel corso della loro comune esperienza al Grande Fratello Vip. L’ex tronista di Uomini e donne, come ogni influencer che si rispetti, ha voluto aggiornare costantemente i suoi follower sull’evoluzione della gravidanza, comprese le emozioni che questo momento così particolare le sta facendo provare.

Tutto per lei è nuovo ed è anche per questo che lei si è più volte mostrata stupita su come il suo corpo cambiasse velocemente. Pur cercando di non fare sforzi eccessivi (la 22enne era stata ricoverata qualche settimana fa per coliche renali), la coppia si è recentemente concessa un viaggio a Ibiza, sottolineando come sia possibile “prendere l’aereo fino alla 36esima settimana di gravidanza con un certificato firmato dalla ginecologa“, come ha spiegato recentemente a un utente.

Ora anche le sue forme rendono evidente quanto il parto sia ormai vicinissimo. Fino ad ora, però, Sophie Codegoni non aveva dato molti dettagli sulla data prevista, ma questa volta ha deciso di sbilanciarsi. La bambina dovrebbe venire alla luce il 15 maggio 2023.

In una delle sue Instagram Stories, la futura mamma ne ha approfittato anche per ironizzare sul suo pancione ormai evidente, lievitato in pochi giorni. “Qualcuno qui si è mangiato un cocomero intero – ha scritto con tono ironico mostrando anche le sue forme tipiche di chi sta per partorire – È gigante, da tre giorni mi è esplosa la pancia”.

L’emozione, insomma, sta per diventare sempre più forte, ma lo sarà certamente ancora di più quando potrà avere la sua bambina tra le braccia.