Essere in attesa di un bambino, a maggior ragione se si tratta della prima volta, provoca sempre grandi emozioni. E Sophie Codegoni, che sta vivendo questa esperienza a soli 22 anni, non fa certamente eccezioni. L’ex tronista di Uomini e donne, ama condividere la sua quotidianità con i suoi follower su Instagram, a cui racconta con cadenza quotidiana le sensazioni che sta provando in questo periodo.

Questa volta l’influencer ha fatto una constatazione in merito a come abbia notato crescere la sua pancia nell’arco di poche ore.

“Ragazze questa notte mi è esplosa la pancia – ha scritto la futura mamma in una delle sue numerose Instagram Stories, accompagnando le sue parole a un video in cui lei si accarezza dolcemente il pancione ormai evidente -. Vi giuro, è grande il doppio del solito“. Il tutto è stato accompagnato da un’ emoticon che ride, a conferma di come questa situazione non le causi certamente dispiacere.

Ora Sophie Codegoni sta cercando di vivere questa fase terminale della gravidanza nel modo più tranquillo possibile, esattamente come le hanno consigliato i medici. Recentemente, infatti, è stata costretta a un breve ricovero in ospedale a causa di una serie di coliche renali che le ha causato non pochi problemi, ma fortunatamente la sua Celine (questo il nome che lei e Alessandro Basciano hanno scelto per la loro bambina) è in salute.

Il problema fisico è facilmente gestibile, ma a condizione di non fare grossi sforzi e ridurre lo stress, in caso contrario potrebbe durare fino al momento del parto.