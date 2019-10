Gli stampi per dolci giusti per un risultato a regola d’arte

Cosa c’è di meglio che cucinare un dolce con le proprie mani? Un vero piacere per la gola, ma anche un modo per dedicare del tempo a se stessi rilassandosi ai fornelli. Gli stampi per dolci, in questo senso, sono tra gli alleati più fedeli da avere in cucina: che siano in alluminio, in silicone o specifici per dolci americani, ogni ricetta ha il suo e semplificano, di molto, il lavoro.

Tutto sta nello scegliere il modello che fa al caso nostro: di seguito, i migliori stampi per dolci sul mercato selezionati dalla redazione.

Stampi per dolci in alluminio

Pentole Agnelli COAL3724

Lo stampo COAL3724 di Pentole Agnelli è in grado portare a una cottura perfetta in minor tempo rispetto ai classici stampi antiaderenti. Un accessorio perfetto da avere in cucina per preparare deliziose ciambelle glassate, all’uvetta o al cioccolato, ma utile anche nella realizzazione di una torta salata spumosa. Attenzione: per una corretta manutenzione si consiglia il lavaggio a mano.

Pro: i dolci si staccano facilmente

Contro: alcuni utenti segnalano difetti alla merce al momento della consegna

Prezzo consigliato: 12,99 euro. Acquista ora

Secret de gourmet tortiere a cerniera

Ottime per rapporto qualità prezzo, le tre tortiere a cerniera di Secret de gourmet si prestano a diverse occasioni: che sia per una cena a lume di candela o per un pranzo in famiglia, ogni dolce ha la sua misura. Nello specifico, piccola (D 22 x H 6,5 cm), media (D 24 x H 6,5 cm) e grande (D 26 x H 6,5 cm). Ideali per pan di Spagna, charlotte, torte morbide e cheesecake.

Pro: perfette per ogni occasione

Contro: alcuni utenti segnalano la scarsa durevolezza del prodotto

Prezzo consigliato: 14,66 euro. Acquista ora

Stampi per dolci in silicone

Philonext Pan

In silicone di alta qualità, è resistente e durevole. Lo stampo per dolci Philonext Pan si presta a una grande variante di preparazioni, tra cui muffin, cupcakes, ma anche mini torte salate, piccole lasagne e tutto ciò di goloso che vi viene in mente, ma formato mignon. Facilissimo da pulire, è resistente al calore fino a 230 gradi e al freddo fio a -40 gradi. Lavabile in lavastoviglie, lo si può mettere anche nel microonde!

Pro: facile da pulire e adatta a diverse preparazioni

Prezzo consigliato: 9,49 euro. Acquista ora

Amison stampo per dolci in silicone

Ideale per la preparazione di torte e pane dolce, ma anche di mousse, budini e torte di frutta, lo stampo per dolci in silicone di Amison è adatto sia al forno che al microonde. Morbidissimo e facile da usare, è imbattibile in fatto di semplicità di pulizia e manutenzione.

Pro: ottimo rapporto qualità prezzo

Contro: spessore sottile

Prezzo consigliato: 7,69 euro. Acquista ora

Stampi per dolci americani

Takestop stampo per chiffon cake

La chiffon cake è uno dei dolci americani più amati, anche in Italia. Soffice e leggerissima, lo stampo ideale per cucinarla alla perfezione deve essere leggero e sottile: niente di meglio di quello proposto da Takestop, in grado di garantire una cottura perfetta. In più, ha anche il fondo rimovibile: un dettaglio non da poco che rende ancora più semplice l’utilizzo.

Pro: perfetta per realizzare un vero dolce americano

Prezzo consigliato: 9,99 euro. Acquista ora

Wilton teglia per ciambella

Il vostro sogno proibito sono le ciambelle di Homer Simpson? L’accessorio giusto da avere in cucina è la teglia per ciambelle di Wilton, per preparare delle ciambelle al forno leggere e golose (senza rimpiangere quelle fritte). Insieme allo stampo da 6 ciambelle, antiaderente e lavabile in lavastoviglie, arriva anche il ricettario in lingua originale.

Pro: per una versione sana delle ciambelle fritte

Contro: ricettario in lingua inglese

Prezzo consigliato: 11, 04 euro. Acquista ora