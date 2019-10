Stampi per dolci in silicone: quali acquistare e perché

Gli stampi per dolci in silicone sono un ottimo aiuto nella pasticceria così come nelle nostre cucine, vediamo quindi insieme quali acquistare e perché. Adatti a qualsiasi impasto, sono antiaderenti e più funzionali di quelli tradizionali in pirex o in metallo.

Si possono utilizzare nel forno classico come in quello a microonde (attenzione a quale funzione utilizzate), ma possono essere adatti anche alla posa in frigo o nel congelatore. Nei forni l’accortezza è quella di mantenere la temperatura più bassa di almeno 10° rispetto a quella indicata nella ricetta tradizionale.

Possono durare molto più dei classici stampini, resistendo a più cotture. Ovviamente bisogna tenerli lontani dalla fiamma viva. Sconsigliato l’uso di oggetti metallici al loro interno, come lame di coltello, che non è neppure necessario perché, una volta cotto l’impasto, è estraibile piegando lo stampo, come con quelli di carta.

Si lavano anche in lavastoviglie e si possono piegare o impilare per riporli. Gli stampi in silicone sono già ottimi conduttori di calore, e sopportano solitamente temperature che variano dai -25° ai 220° circa. Su Amazon sono disponibili modelli di forme, dimensioni e colori differenti. Per questo DireDonna vi illustra quali stampini in silicone per dolci acquistare e perché.

Stampi per dolci in silicone: i migliori su Amazon

Stampo per torta a forma di girasole

Sfizioso stampo per torta antiaderente. Diametro di 22 cm circa, si pulisce facilmente e non si surriscalda. Nonostante il design articolato la torta viene perfetta dopo averla staccata dallo stampo.

Pro : le recensioni esaltano l’ottima qualità dei materiali

: le recensioni esaltano l’ottima qualità dei materiali Contro: alcuni la considerano piccola per una torta

Prezzo consigliato: 3,30 euro

Acquista ora

Pirottini AmazonBasics

Piccoli e comodi pirottini monoporzione. Adatti per muffin salati e dolci o cupcake sono resistenti e utilizzabili in forno e microonde, così come nel congelatore. Stanno in piedi da soli. Nella confezione ci sono 24 stampini.

Pro : riutilizzabili a differenza di quelli in carta

: riutilizzabili a differenza di quelli in carta Contro: richiedono molti lavaggi

Prezzo consigliato: 8,49 euro

Acquista ora

Vassoio per muffin/cupcake Philonext Pan

Questo comodo vassoio per cuocere muffin e cupcake ha 12 coppette. Resiste fino a 230° ed è tra i più acquistati su Amazon. Garanzia soddisfatti o rimborsati da parte dell’azienda.

Pro : abbastanza spesso da mantenere il peso dei 12 impasti

: abbastanza spesso da mantenere il peso dei 12 impasti Contro: alcuni clienti si lamentano dell’odore del silicone

Prezzo consigliato: 9,49 euro

Acquista ora

Stampo per Chiffon Cake

Data la sua forma a spirale/rosa è consigliata per la chiffon cake. Facile da pulire e da estrarre, la formina è l’ideale per dolci per occasioni speciali. Ha un diametro di circa 25 cm e un’altezza di 9 cm.

Pro : elegante e particolare

: elegante e particolare Contro: forte odore di silicone

Prezzo consigliato: 22,00 euro

Acquista ora

Set da forno in silicone Juvale

Vi presentiamo questo set composto da quattro stampi, due rettangolari e due rotondi, tutti di dimensioni differenti. Consigliato per torte dolci e salate.

Pro : set molto versatile

: set molto versatile Contro: alcuni non li trovano semplici da pulire

Prezzo consigliato: 16,91 euro

Acquista ora

Stampi con formine homEdge

Questo set di tre stampini floreali ha 12 forme differenti. Resiste addirittura fino ad una temperatura di 446°. Gli stampi possono essere usati per fare cioccolatini, cubetti di ghiaccio, saponi, e tortine.

Pro : gli utenti Amazon li trovano molto simpatici per i cioccolatini

: gli utenti Amazon li trovano molto simpatici per i cioccolatini Contro: non ci sono recensioni negative

Prezzo consigliato: 10,99 euro

Acquista ora

Stampo a spirale Swirl Kougolf

Questo stampo a spirale è l’ideale per ciambelle e gelatina. Le sue dimensioni sono di circa 230 mm di diametro e 100 mm d’altezza. Non tagliare la torta nello stampo. Adatto anche a lavastoviglie e congelatore.

Pro : non lascia odori

: non lascia odori Contro: non è molto stabile, consigliato adagiarlo in una teglia.

Prezzo consigliato: 2,98 euro

Acquista ora

Stampi in silicone per Halloween Kenanlan

Halloween è alle porte, e con questi stampi in silicone potete divertirvi con i vostri bambini o con gli amici. Si tratta di due stampi con sei forme differenti. Resistono a temperature che variano dai -40° ai 230°.

Pro : novità sul mercato

: novità sul mercato Contro: non ci sono recensioni Amazon

Prezzo consigliato: 6,76 euro

Acquista ora

Stampi in silicone per Natale Cosanter

Aspettando il Natale, ecco gli stampi in silicone per dolci, biscotti o cioccolatini che fanno per voi. Le formine sono medio-grandi, e alcuni utenti Amazon si sono divertiti ad utilizzarle anche per saponette natalizie. Resistente e i dolci vengono via facilmente.

Pro : adatto anche a budini

: adatto anche a budini Contro: poche forme a disposizione

Prezzo consigliato: 1,98 euro

Acquista ora