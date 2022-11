Stefano De Martino parla della sua nuova famiglia allargata con Belen

Da quando sono tornati insieme per la terza volta, Stefano De Martino e Belen Rodriguez sembrano abbiano trovato un equilibrio perfetto, quello che forse non avevano mai avuto in passato. Lo dimostra la serenità e la spensieratezza con cui il conduttore televisivo di Rai 2 ha affrontato l’intervista a Che c’è di nuovo, il nuovo programma tv in prima serata della seconda rete Rai condotto da Ilaria D’Amico. Durante la chiacchierata con la collega, Stefano ha parlato della sua nuova famiglia allargata con Belen.

Su esplicita domanda di Ilaria D’Amico, Stefano De Martino ha chiarito il suo rapporto con Luna Marì, la dolcissima bambina nata dalla relazione tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese. L’ex ballerino professionista di Amici ha detto di sentirsi per Luna Marì come uno zio acquisito, con la piena consapevolezza che sia la sorella di Santiago, il suo primo e fin qui unico figlio. E a proposito di questo, Stefano ha scherzato dicendo che per il momento l’intenzione è di non ingrandire ulteriormente la famiglia già allargata.

Stefano De Martino non ha però chiuso definitivamente le porte all’idea di diventare in futuro di nuovo padre. Dalla nascita di Santiago, ha sottolineato il conduttore Rai, sono trascorsi 9 anni: all’epoca, lui aveva 23 anni. Pur rimarcando “la giusta dose d’incoscienza”, De Martino ha ammesso che Santiago è la “cosa migliore che abbia fatto” nella sua vita. Se è il padre migliore possibile? L’impegno per esserlo c’è 24 ore su 24, anche se ritiene che alla domanda non debba rispondere lui ma Santiago, quando avrà compiuto 18 anni. E chissà che nel frattempo la famiglia non si sia ulteriormente allargata.

Articolo originale pubblicato il 14 novembre 2022