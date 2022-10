Belen Rodriguez: "Fuggita dall'Argentina, così ho aiutato i miei familiari"

Belen Rodriguez si sente ormai a casa in Italia, dove ha trovato il successo e l’amore. Anche per una come lei, però, non sono mancati i momenti difficili in passato, al punto tale da spingerla a lasciare definitivamente a lasciare il suo Paese natale, l’Argentina.

Lei, infatti, ha deciso di partire nel culmine della crisi economica, quando si faticava anche a trovare i soldi necessari per mangiare. Il primo luogo in cui ha vissuto è stato Riccione, dove ha iniziato a fare la ragazza immagine, al pari di molte coetanee.

“Quando Menem sale al potere vende le aziende statagli agli americani, incluse le grandi aziende come la Pepsi Cola di cui mio nonno era vicedirettore – ha raccontato Belen Rodriguez in un’intervista a Sette, il magazine del Corriere della Sera -. In quel momento l’Argentina cade in una profonda crisi economica. La gente ipoteca la casa, la macchina. Anche noi da un giorno a un altro perdiamo la casa, senza poter prendere niente. Andiamo ad abitare in campagna, non lontano dalla favela”.

be

Vi raccomandiamo... Belen Rodriguez litiga con i paparazzi in aeroporto

I soldi dei primi guadagni sono così finiti ai suoi genitori, che hanno così potuto risollevarsi e questo la rende orgogliosa. “Decido di andarmene. Vengo in Italia con un contratto di modella – ha raccontato ancora – . Arriviamo a Riccione, io e altre 8 ragazze, scopriamo che il nostro lavoro non è di modelle bensì di ragazze immagine. Noi che avevamo immaginato passerelle, foto, ci ritroviamo nei locali a ballare sui cubi”.

Il suo sogno era però affermarsi nel mondo dello spettacolo e quel momento non è tardato ad arrivare grazie al contatto con un’agenzia di moda: “Da quel momento sono tutti sì. Con i miei soldi i miei genitori hanno comprato casa, nel posto dei ricchi, con sicurezza h 24 e cancelli… Inizio a dormire la notte. La mia famiglia era al sicuro. Finalmente li sapevo al sicuro”. Ora tutti loro sono al suo fianco a Milano e lei non può che esserne felice, forte anche dell’amore ritrovato con Stefano De Martino.