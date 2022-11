Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono ormai tornati insieme da mesi e non solo non si nascondono più, ma si comportano come una vera famiglia allargata, in cui spesso è il conduttore a occuparsi di Luna Marì, la bambina che lei ha avuto da Antonino Spinalbese. I due non dovranno nemmeno risposarsi, come si era inizialmente ventilato, visto che nei fatti non hanno mai divorziato: in passato quando si erano lasciati le pratiche non erano state concluse.

Ora entrambi non sembrano avere nemmeno più alcun dubbio sui sentimenti che provano l’uno per l’altra, anche se Santiago, il figlio che hanno in comune e che oggi ha nove anni, sembra scherzare su quanto accaduto: “Lui ormai è un ragazzino. Anche se dorme ancora con noi – ha raccontato Belen Rodriguez a Maurizio Costanzo, ospite del Maurizio Costanzo Show -. Lui sta divinamente. Cosa pensa di noi? Quello che deve pensare, che siamo due matti, per bene però”.

L’argentina, in Tv attualmente con Tu sì que vales e Le Iene, è sempre più serena e sta facendo progetti con il marito. A Capodanno aveva pensato di tornare in Argentina, ma non potrà farlo a causa di impegni di lavoro, per questo lei e Stefano chiuderanno il 2022 a Napoli, la città di origine di lui. Entrambi hanno però programmato di tornare in Sudamerica, ma su questo aspetto lei non ha mancato di ironizzare: “In Argentina è da un po’ che non ci vado – ha detto -. Volevo andarci per Capodanno, ma non riesco per impegni di lavoro. “Ci andrò il prossimo agosto, con Stefano De Martino. Anche se ci lasceremo, lo costringerò lo stesso”.

Almeno per ora, però, non sembra esserci l’idea di allargare ulteriormente la famiglia, come ha rivelato l’ex concorrente di Amici a Ilaria D’Amico, ospite del suo programma Che c’è di nuovo: “Al momento io ho già dato, facciamo allargare qualcun altro” – sono state le sue parole.