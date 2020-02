Stephanie di Monaco compie gli anni: amori e travagliata vita sentimentale

Stephanie di Monaco compie 55 anni, trascorsi tra amori, figli e una travagliata vita sentimentale. La figlia minore di Ranieri di Monaco e Grace Kelly è sempre stata la ribelle del Palazzo, specie dopo il tragico incidente stradale nel quale è scomparsa sua madre. Infatti la Principessa era a bordo dell’auto e si è salvata per miracolo.

Stefania Maria Elisabetta Grimaldi nasce il 1° febbraio 1965 e durante la sua adolescenza si dedica allo sport, alla musica, pubblicando diversi brani in veste di cantante e alla moda. Infatti la Principessa negli anni ’80 ha disegnato costumi di bagno, e aperto un negozio di jeans del quale si occupa ancora oggi personalmente. Questa passione l’ha trasmessa a sua figlia Pauline Ducruet, oggi stilista.

Stephanie e sua sorella Carolina di Monaco hanno, a detta della stampa, un rapporto molto difficile. La Principessa è invece legatissima a suo fratello Alberto e alla nipote Charlotte Casiraghi. Mamma attena e amorevole, ha tre figli: Louis e Pauline, avuti dal primo marito Daniel Ducruet, e Camille, avuta dal maestro di sci Jean Raymond Gottlieb.

La vita sentimentale di Stephanie di Monaco è sempre stata al centro di gossip scandalistico, con due matrimoni e conseguenti divorzi, e la passione della Principessa per uomini in cerca solo di visibilità.

Stephanie è presidentessa del Circo internazionale di Monte Carlo ed è sempre stata in prima linea per la lotta contro l’AIDS, attaccando spesso le posizioni della Chiesa Cattolica.

Il matrimonio con Daniel Ducruet e lo scandalo del divorzio

Nel 1991, durante il tour promozionale del suo secondo disco Stéphanie, la Principessa di Monaco si innamora di Daniel Ducruet, agente di polizia del Principato di Monaco. L’allora ragazzo aveva il compito di scortare la Principessa, ma il colpo di fulmine fu inevitabile. Nonostante la disapprovazione di papà Ranieri, Stephanie mette al mondo due figli, Louis e Pauline, prima delle nozze. La differenza di casta e il divorzio in corso di Daniel, sono due delle motivazione che portano contrasti nella famiglia Grimaldi.

I due diventano protagonisti del gossip europeo, e convolano a nozze con rito civile nel 1995. Ma non durerà molto: i paparazzi colgono Daniel Ducruet con una presunta amante, la modella belga Muriel Houtteman. L’uomo tenterà di giustificarsi, parlando di un complotto ordito dai Grimaldi per allontanarlo da Stephanie. Lo scandalo riempie le pagine dei rotocalchi scandalistici, con la conseguente separazione della coppia. La principessa vive un periodo di profonda crisi, che la porterà ad allontanarsi dalla scena pubblica per lungo tempo.

Stephanie e Camille, la figlia fuori dal matrimonio

Dopo la guardia del corpo il maestro di sci, Stephanie di Monaco non riesce a stare lontana dagli uomini che suo padre non approverebbe. Dopo il divorzio da Daniel Ducruet e la conseguente depressione, la Principessa vive una travolgente ma breve storia d’amore con l’ex gendarme francese e maestro di sci Jean Raymond Gottlieb. Dalla relazione nacque la figlia minore Camille, riconosciuta solo in un secondo momento dal padre.

Il secondo matrimonio lampo

Nel 2003 Stephanie sposa in Svizzera Adans Lopez Peres, un artista di circo portoghese, dal quale ha divorziato dopo 14 mesi nel 2004. La Principessa sposa l’uomo, 10 anni più giovane di lei, ma la storia naugrafa molto in fretta per motivi ignoti. La stampa dell’epoca parlò di un possibile riavvicinamento a Daniel Ducruet.

Dopo la storia con un altro giovanissimo circense, Mohamed Shaffik, sembra che oggi Stephanie sia single.