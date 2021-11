L’inverno è ormai arrivato e per dare un tocco in più ad ogni outfit la parola d’ordine è una sola: stivali. Alti, bassi, con tacco o senza non importa. Ciò che conta è che gli stivali sono un must per le stagioni fredde, e anche per l’inverno 2021/2022 abbiamo solo l’imbarazzo della scelta. Come dimostrano le vip, che sfoggiano modelli diversi perfetti per ogni look.

Come Cristina Parodi, che passeggia per le vie di Milano con un paio di stivali firmati Crida del colore che è stato eletto tra i trend della stagione: il marrone. Dal gambale ampio e morbido, a punta e con un tacco largo e squadrato, sono perfetti con il look con il quale la conduttrice li ha abbinati. Un maxi abito in maglia rosa confetto, che crea un contrasto netto con il colore neutro del cappotto color cammello e con gli stivali, che diventano protagonisti assoluti dell’outfit.

Un classico total black, invece, per Arisa, che però osa con uno stivale alto fin sopra il ginocchio, che portano la firma di Dolce & Gabbana. Attillatissimi, effetto second skin, gli stivali della cantante sono di una pelle morbida che sembra quasi trasformarsi in stoffa. Un modello evergreen arricchito però da una fibbia dorata sulla punta quadrata, che dà all’interno look un tocco più rock. Perfetti per ogni tipo di outfit, Arisa li abbina ad una semplice t-shirt nera a maniche lunghe e ad una minigonna animalier.

Restando in tema di stivali alti, quelli di Valentina Ferragni ne sono il non plus ultra. Per una serata al The Sanctuary, un noto locale milanese, l’influencer ha sfoggiato un paio di stivali cuissard in pelle scamosciata, di un tenue color nude. La particolarità sta nell’altezza: non soltanto superano il ginocchio, ma arrivano addirittura a metà della coscia. Il tutto arricchito da una punta e un tacco a spillo decisamente sensuali. Abbinati ad un minidress in maglia marrone, poi, danno il meglio di sé.

Se siete in cerca di qualcosa di più semplice che non passi mai di moda, l’ispirazione giusta arriva da Elena Santarelli. In velluto nero, con la punta tonda e il tacco basso, quelli della conduttrice sono i veri evergreen dell’inverno: un paio di stivali adatti a qualsiasi occasione, da una giornata di lavoro in ufficio ad un aperitivo con le amiche. I dettagli dell’elastico ai lati, poi, donano quel tocco sporty chic che rende il tutto ancora più casual e portabile da tutti. Senza però rinunciare allo stile e all’eleganza.

Ultimi ma non per importanza gli stivali in stile Moon Boot che Elodie ha sfoggiato nel video di Vertigine, il suo ultimo successo, girato sulle Dolomiti. Un modello sicuramente adatto anche agli inverni più rigidi, total black, che riprendono i doposci che tanto andavano di moda negli Anni ’80 e ’90. Alti fino a metà polpaccio, impreziositi dai lacci incrociati nella parte anteriore, gli stivali impermeabili della cantante hanno ci hanno fatto innamorare al primo sguardo.