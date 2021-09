Stivali inverno 2022, protagonisti i cuissardes, il modello da cavallerizza o stringato

Tacchi comodi e scultorei, zeppe e punte rotonde o squadrate: sono queste le nuove tendenze in fatto di stivali per l’inverno 2022. Nel mezzo ci sono gli stivaletti flat anche con colori vivaci e i modelli stringati e sportivi come i dopo sci. A fare la differenza sono gli stivali alti sopra il ginocchio, i cuissardes, che aderiscono come un guanto, effetto seconda pelle. Mentre, quelli da cavallerizza nelle nuances cuoio e cammello da indossare con vestiti midi, pantaloni skinny o leggings.

Si riscopre la comodità degli stivali bassi che si confermano un modello senza tempo rivisitato nelle versioni con lacci effetto anfibi e con tomaie trapuntate e morbide. Tra i trend spiccano anche quelli con suole chunky altissime in versione carrarmato. A spopolare in passerella, invece, sono gli stivali bianchi che, per l’inverno 2022, saranno la calzatura ottica con cui costruire un look total white.

Infine, anche per la prossima stagione, gli stivali neri si confermano un classico intramontabile con punte geometriche e nelle versioni texane. Ecco i modelli di tendenza degli stivali inverno 2022.

Gli stivali stringati

A metà strada tra un paio di anfibi e il classico stivaletto ankle boots (alto fino alla caviglia), gli stivali stringati sono una delle ultime novità lanciate in passerella destinate a fare tendenza. Lacci e suola spessa sono i tratti distintivi della versione proposta da Dior, da indossare insieme a maxi calzettoni in spugna e minigonne. Quali scegliere? Rigorosamente bianchi come suggeriscono le tendenze moda di stagione.

Gli stivaletti dopo sci

Caldi, morbidi e confortevoli, gli stivaletti dopo scii abbandonano le piste innevate per raggiungere la città ed essere indossati in versione urbana tutto il giorno. Realizzati in nylon sono caratterizzati da una lavorazione trapuntata che unisce un design sportivo a quello casual, come il modello di Miu Miu nella sfumatura del rosa.

Gli stivali da cavallerizza

Ispirati al mondo equestre, gli stivali da cavallerizza saranno uno dei modelli più di tendenza dell’inverno 2022. A presentarli in passerella è Elisabetta Franchi in un modello color cuoio alto fino al ginocchio color cuoio da indossare insieme a shorts in pelle e maxi mantella con frange per un look giornaliero.

I cuissardes

I cuissardes sono gli stivali alti sopra il ginocchio protagonisti dell’inverno 2022, da sfoggiare nella varianti morbide dai colori neutri o aderenti ed effetto seconda pelle. Un esempio? Il modello Etro in pelle impreziositi da una punta in suede ricamata con motivi paisley e pietre.

Stivaletti con zeppa

Tra le tendenze moda dell’inverno 2022 spicca il ritorno degli stivaletti con zeppa, tanto in voga negli anni 2000. A riportarli in auge è Louis Vuitton che reinterpreta una giacca da biker riportandone gli elementi distintivi, come doppia zip, fascette e borchie, su una calzatura che diventa un modello di punta della collezione autunno-inverno 2021/2022.

Gli stivaletti chunky

Il mondo dello sport e del tempo libero si incontrano in un design eclettico che caratterizza uno dei modelli più di tendenza dell’inverno 2022: stiamo parlato degli stivaletti chunky con suola carrarmato che nella versione di Gucci presenta il classico tessuto stampato con logo e una chiusura stringata. Il risultato è una calzatura ideale per la città.