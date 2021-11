Stivali da pioggia, tra i grandi classici e le tendenze dell'inverno 2022

Giornate piovose in arrivo? Ci pensano gli stivali da pioggia dell’inverno 2022 ad assicurare comodità e stile tutti da indossare anche sotto il temporale. Tra grandi classici e modelli innovativi, gli stivali da pioggia rivisitano le intramontabili galosce in gomma trasformandosi in accessori glamour che proteggono dalle intemperie.

Che siano alti fino al ginocchio o bassi alla caviglia, le tendenze della stagione invernale puntano tutto su materiali gommati e in plastica (anche riciclata) colorata da tonalità sgargianti e vivaci che spezzano il grigiore delle giornate di pioggia.

I modelli più in voga avvistati in passerella hanno suole spesse e chunky che virano verso le versioni carrarmato e punte tonde o squadrate. A conquistare, oltre il design, è la loro comodità e i materiali che assicurano aderenza al suolo, impermeabilità e un effetto isolante anti-freddo e anti-acqua.

Come indossare gli stivali da pioggia

Insieme a un trench o un cappotto impermeabile, meglio se una giacca trapuntata, per un perfetto look anti-pioggia. Ma la moda della stagione invernale vuole indossare gli stivali da pioggia non solo nelle giornate piovose. Così il capospalla in nylon può essere sostituito da un teddy coat o un cappotto colorato e le gambe coperte da collant.

Stivali da pioggia Valentino

Valentino rivisita i classici stivali da pioggia in versione couture e presenta in passerella un modello in gomma da indossare anche con il bel tempo. Si tratta degli Atelier Shoes 03 Rose Edition caratterizzati da una cascata di petali di rose tridimensionali che conferisce un’alta dose di eleganza. Il design, altrettanto raffinato, si fonde con la comodità della suola in gomma anatomica e con una suola spessa che conferisce centimetri in altezza.

I classici stivali da pioggia Hunter

Tra i grandi classici sui quali puntare ci sono gli stivali da pioggia Hunter, tanto amati dalle donne inglesi e in pieno stile British. Un prodotto artigianale realizzato da 28 parti tagliate a mano e assemblate su una forma di alluminio su misura prima di essere vulcanizzate per garantire una protezione e isolamento totale. In particolare gli stivali da pioggia Wellington presentano il motivo Original scolpito sulla suola e sono realizzati in gomma naturale vulcanizzata. Colorati, vivaci e allegri donano un twist cromatico ai look invernali sotto la pioggia.

Gli stivali monoblocco di Bottega Veneta

Design eccentrico e colori vivaci sono i tratti distintivi dei Puddle boots di Bottega Veneta, il modello di stivali da pioggia più eccentrici dell’inverno 2022. Hanno una forma morbida e arrotondata realizzata in monoblocco in gomma biodegradabile declinata nei toni del rosa flamingo.

Gli ankle boots anti-pioggia di Chloé

In linea con le tendenze scarpe dell’inverno 2022, Chloé propone un modello di ankle boots con punta quadrata e suola chunky. Il risultato? Uno stivale da pioggia versatile da indossare anche con il bel tempo, da sfoggiare con gonne lunghe o midi, cappotti lunghi e bluse per un risultato chic da tutti i giorni.

Gli stivali bassi colorati di Zara

Sembrano venire da un futuro lontano gli stivali bassi e colorati di Zara che sono tra i modelli più stravaganti sui quali puntare per l’inverno 2022. Questo modello segue un design bombato e arrotondato con punta all’insù e spessa suola con plateau. Perfetti insieme a pantaloni slouchy o cropped che li mettono in mostra e cappotti lunghi.

I rain boots rossi: un classico intramontabile

Da bambini erano un must da indossare nelle giornate di pioggia per andare a scuola. Ancora oggi, gli stivali da pioggia rossi sono un classico intramontabile che fa tendenza. Come il modello color lampone di Twinset in gomma, logo davanti e gambale a tubo che donano un tocco di colore ai look di ogni stagione.