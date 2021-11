Sportive, comode e senza tempo: le Superga bianche sono le sneakers che non possono mancare al tuo guardaroba, Kate Middleton docet. La Duchessa di Cambridge non ha mai nascosto le scarpe sono un punto fondamentale del suo outfit, e se è vero che a dominare nel suo impeccabile royal style sono le classiche decolleté, è anche vero che il suo amore per la natura la porta spesso a mettere da parte i tacchi per sfoggiare calzature più comode, come le sneakers, appunto.

Semplici ma eleganti, le Superga sono adatte dal mattino fino alla sera e si prestano agli abbinamenti più disparati. Sono perfette con i jeans cropped o gli shorts a vita alta, illuminano l’outfit se abbinate ad una semplice T-shirt in cotone o camicia leggera, vanno bene sia con la mini gonna, che con un pantalone ampio o con la tuta.

Kate, ad esempio, ha indossato queste scarpe da ginnastica evergreen – insieme alle Converse – in diverse occasioni, spesso durante eventi ufficiali, e adora abbinarle con stili diversi: dai classici jeans a sigaretta ai pantaloni culotte. Al momento, le scarpe sono in vendita a meno di 4o euro su Amazon, in occasione del Cyber Monday 2021.

Le Superga casual della Duchessa di Cambridge sono disponibili per la modica cifra di 34 dollari (circa 30 euro) in diversi colori: oltre al bianco, le sneakers sono proposte in altre dodici versioni, tra cui diverse sfumature di blu, nero, rosa, grigio, beige, marrone e moltissime ancora. Le Superga 2750 Cotu Classic Sneaker hanno un prezzo che varia dai 60 agli 80 euro a seconda del modello. In questo momento, come abbiamo visto, sono in promozione a metà prezzo. Un vero e proprio affare da non lasciarsi scappare.