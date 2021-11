Sul red carpet della Royal Albert Hall, Kate Middleton non è passata inosservata neanche stavolta. L’evento era davvero speciale: era il centenario del patrocinio dell’evento da parte della famiglia reale. Nel 1921 fu re Giorgio V il primo a occuparsi della raccolta fondi per la Royal Variety Charity, l’associazione che sostiene artisti malati, anziani e persone in difficoltà. L’incarico è passato alla regina Elisabetta, che quest’anno ha ceduto il passo ai Duchi di Cambridge e la Duchessa era veramente all’altezza della situazione.

Kate era fasciata in un lussuoso abito verde scintillante firmato Jenny Packham, un capo già indossato due anni fa durante una visita ufficiale in Pakistan. Ma da questa donna, che in fatto di stile non è indietro a nessuno, abbiamo già imparato che non è peccato indossare un abito due volte e riciclare si può eccome!. A stupire tutti è stata anche la sua nuova pettinatura. Niente raccolto o chioma liscia ma largo a boccoli più stretti e corposi e per la prima volta portati su un lato.

Al lungo abito glitter, la duchessa ha abbinato un paio di décolleté in suede verde, dal tacco altissimo, firmate Emmy London. Mentre per gli accessori ha puntato al minimal con una nuova clutch, firmata sempre Jenny Packham. L’unico gioiello che si è concessa, a parte l’anello di fidanzamento, è un paio di orecchini d’oro di Missoma.

L’evento della Royal Variety Performance è tra gli appuntamenti più attesi dell’anno. Nel 2019 Kate Middleton e il principe William avevano fatto gli onori di casa, cosa che non hanno potuto ripetere nel 2020, a causa della pandemia causata dal Covid-19. Mentre, nel 2019, a presiedere alla celebre manifestazione c’erano anche Harry con Meghan Markle.