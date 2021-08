Quali sono le novità in fatto di modelli di scarpe per l’autunno-inverno 2021/2022? Gli occhi sono tutti puntati sulle sneakers che si trasformano in calzature esclusive dal carattere sportivo e urban. Le sneakers della prossima stagione coniugano comodità ed estetica in un mix di suole basse e tomaie alte alla caviglia ispirate agli anni ’80. Intramontabili le classiche sneakers bianche, regine indiscusse tra le scarpe del prossimo autonno, disponibili sua con platform, sia con dettagli glitter e metallizzati.

Non mancheranno le suole chunky per calzature che sembrano arrivare da un futuro lontano. I diktat per le sneakers sono: struttura morbida, suole in gomma (rasoterra o alta) e la pragmatica comodità garantita da solette in memory foam.

Scarpe autunno inverno 2021-2022: le sneakers da basket

La vera novità sono le varietà di materiali sostenibili con i quali sono state realizzate le sneakers che diventano rispettose di ambiente e animali. Via libera all’uso sempre più importante di materiali riciclati o di origine vegetale per una moda sostenibile. Vediamo i modelli di sneakers di tendenza tra le scarpe dell’autunno-inverno 2021/2022.

Gucci sneakers Basket

Le sneakers da basket sono tra i modelli di scarpe di tendenza dell’autunno inverno 2021-2022. Nate dalla fusione tra una classica sneakers stringata e le scarpe da basket degli anni ’90, questo modello di calzatura sportiva ha una tomaia alta fino alla caviglia e una suola in gomma flat. La novità fashion è la Gucci Basket dai colori vivaci e dall’effetto leggermente consumato, realizzata in Demetra: un materiale duttile composto da materie prime animal free derivanti da fonti sostenibili e rinnovabili.

Sneakers X-pander Balenciaga

Sembrano essere arrivate da un futuro lontano le sneakers sospese con suola geometrica dal design futuristico e innovativo. La particolarità di queste sneakers è il design sospeso del tacco che crea un effetto ergonomico e molleggiato a ogni passo. Un esempio? Le X-pander di Balenciaga realizzate in mesh e nylon senza l’uso di pelli animali.

Sneakers anti-pioggia Superga X L’Autre Chose

In vista dell’arrivo della stagione delle piogge, gli stilisti corrono ai ripari proponendo modelli realizzati con materiali waterproof e resistenti all’acqua. Ad esempio, la nuova linea Superga X L’Autre Chose propone una rivisitazione del modello Alpina, tra i più emblematici di Superga. Si tratta di una sneakers antipioggia con suola in gomma vulcanizzata e anti-scivolo che unisce la qualità dei materiali al design femminile.

Sneakers bianche Valentino

Uno dei modelli must have della stagione autunno inverno 2021-2022 è la sneakers bianca che unisce versatilità e comfort a dettagli glamour come borchie e inserti metallizzati come proposto da Valentino. Il risultato? Una calzatura da indossare con i jeans ma anche sotto lo slip dress.

Sneakers Chanel

La logo mania si posa anche sulle sneakers della prossima stagione con i simboli della griffe in bella mostra. Lo dimostra il modello firmato Chanel con doppia C sulla tomaia.

Sneakers slip on Roger Vivier

Le sneakers slip on sono caratterizzate dall’unione tra il design classico e quello sportivo di un paio di scarpe da ginnastica. Il risultato è un modello di calzatura da indossare come se fosse un mocassino ma dallo stile casual come il modello proposto da Roger Vivier. Si tratta di una scarpa nata dalla combinazione tra i combat boots e una classica scarpa da tennis che si trasforma nella calzatura dallo stile athleisure da indossare fuori dalla palestra e in città.

Sneakers con glitter Jimmy Choo

Il dettaglio chic degli outfit casual è la sneaker con glitter che si conferma uno dei modelli più in voga tra le scarpe dell’autunno inverno 2021-2022. Proprio come quelle proposte da Jimmy Choo.