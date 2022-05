Swamy Rotolo ha vinto il premio come Miglior attrice protagonista per A Chiara, il dramma diretto da Jonas Carpignano, ai David di Donatello 2022. L’attrice, che ha solo 17 anni, è la più giovane di sempre a essere premiata con il riconoscimento dell’Accademia del cinema italiano. Lo ha ricordato Carlo Conti, conduttore insieme a Drusilla Foer, durante la serata di premiazione di martedì 3 maggio. “Diciassette anni è un record“, ha dichiarato il presentatore.

Nel corso della cerimonia della 67esima edizione, che si è svolta a Cinecittà, l’interprete ha affermato commossa:

Rotolo è quindi considerata una giovane promessa. Nata a Gioia Tauro nel 2004, l’attrice calabrese ha esordito nel 2017 in A Ciambra, una pellicola del medesimo regista che le ha assicurato la famosa statuetta. Premiato anche al Festival di Cannes, A Chiara racconta la storia di una 15enne, che a causa dell’Ndrangheta inizia a guardare i suoi cari e la sua città con occhi nuovi e a interrogarsi sul suo futuro.

Anche se la storia della protagonista del film non è quella dell’attrice, Swamy Rotolo – come si legge su donnapop – ha dichiarato:

“Chiara è praticamente Swamy, perché in fondo io ho il suo stesso carattere. Abbiamo anche troppe cose in comune. Io farei la stessa cosa di Chiara, farei come lei. Non mi fermerei al primo ostacolo e continuerei ad andare avanti, ostinatamente. Se voglio veramente scoprire qualcosa non mi ferma niente e continuo a procedere. Infatti credo che Jonas abbia proprio preso un po’ spunto dal mio carattere perché sono abbastanza testarda“.