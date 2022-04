Il successo di Taylor Swift non si ferma. In questi giorni infatti, la Celebrity Cruises, compagnia croceristica fondata negli Anni ’80, sta pubblicizzando una crociera interamente dedicata agli Swifties, nome con cui sono conosciuti i fan più sfegatati della cantautrice, attrice e compositrice statunitense. Il 3 aprile 2023 partirà dal porto di Miami Swiftly at the Sea: cinque giorni tra il Golfo del Messico e il Mar dei Caraibi con Lover, Red, Reputation e Fearless come colonna sonora.

Questi sono i titoli di alcuni album di Taylor Swift, che nell’ultimo periodo ha fatto molto parlare di sé, in seguito alla ripubblicazione dei suoi dischi Fearless e Red – le cosiddette Taylor’s versions – e di All Too Well (10 Minute Version). Nel novembre del 2020, la cantante aveva, infatti, confermato di aver iniziato a registrare nuovamente i suoi primi sei album. Questa decisione era stata presa in seguito a una disputa con il manager musicale Scooter Braun. Nel 2019, la vecchia etichetta di Taylor, Big Machine Records, aveva venduto tutti i suoi diritti di produzione a Scooter. In un post su Tumblr, Taylor aveva poi parlato della sua difficile relazione con lui. Al momento si contano, quindi, due album, di cui la cantante si è riappropriata. Non mancano le teorie del suo fandom su quando potrebbero uscire gli altri quattro.

why do i kinda believe the rumors that a new album is coming. my swiftie senses are tingling — taylor (taylor’s version) (@taylorIovestay) April 10, 2022

Nel frattempo, Celebrity Cruise ha rivelato che sulla nave a tema Swift ci saranno anche drag queen mascherate da Taylor, tra cui Jade Jolie, apparsa nel video di You Need To Calm Down. Sembra definitivamente arrivata la Taylor Swift Era per tutti. La cantante ha infatti faticato negli anni, forse più di altri, nel vedere riconosciuto il suo talento. Ma se nel 2016 in The Life of Pablo Kanye West la insultava e la sminuiva, ora Taylor Swift possiede una laurea honoris causa in Belle arti, conferitale dalla New York University in virtù della qualità del suo lavoro artistico. Riceverà il riconoscimento durante la cerimonia del 18 maggio 2022 presso lo Yankee Stadium.