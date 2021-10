Tutti i successi di Syria, vincitrice di Star in the Star

Anche l’ultima maschera di Star in the Star è stata svelata, quella di Loredana Bertè. Durante la finale del programma di Canale 5 condotto da Ilary Blasi, i giudici Claudio Amendola, Marcella Bella e Andrea Pucci hanno decretato la vincitrice, Syria, che si nascondeva sotto il travestimento. Al secondo posto si è classificata la cantante argentina Lola Ponce, mascherata da Mina.

Syria ha conquistato il pubblico e la giuria, e ha trionfato grazie alle sue esibizioni sulle note delle più celebri canzoni di Loredana. “Questo programma è veramente incredibile, è stata un’esperienza pazzesca e io amo la Bertè. Lei sa che è nel mio cuore. Devo molto a Loredana perché nel 1996 ho portato una sua canzone, Sei bellissima“, ha detto appena dopo la vittoria. E, infatti, il suo primo grande successo nel mondo della musica è avvenuto proprio grazie a questo brano iconico. Con questa canzone Syria si è guadagnata la possibilità di partecipare a Sanremo Giovani, che ha poi vinto con Non ci sto.

L’anno successivo è di nuovo in gara al Festival, questa volta tra i big, dove si classifica al terzo posto. Dalla fine degli Anni ’90, quindi, la cantante inizia la sua ascesa verso il successo. Nel 1998 canta Riflesso, colonna sonora del film d’animazione Mulan e nel 2000 la sua Se t’amo o no è una delle canzoni più suonate dell’estate (faceva parte di un disco prodotto da Biagio Antonacci). Sono molti i grandi nomi della musica italiana che firmano per lei testi e musica dei suoi album: da Max Pezzali a Gianna Nannini, da Jovanotti a Tiziano Ferro, da Giorgia a Mario Venuti.

Insieme alla sua carriera da cantante, Syria si fa notare anche come attrice teatrale: recita in Jovinelli varietà, spettacolo scritto da Serena Dandini, e in Chiamatemi Kowalski al fianco di Paolo Rossi. Dopo il suo ultimo disco, 10 + 10, uscito nel 2017, ha annunciato di voler prendere una pausa dalla musica, per dedicarsi di più al teatro. L’anno prima, però, per festeggiare i 20 anni di carriera ha tenuto un grande concerto al Teatro Grande di Brescia, con la partecipazione di una grande orchestra e di alcune artiste come Malika Ayane, Emma, Francesca Michielin, Paola Turci, La Pina e molte altre.