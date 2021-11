Tutto pronto per l’ottava puntata della nuova edizione di Tale e quale show. Il programma condotto da Carlo Conti va in onda venerdì 5 novembre in prima serata su RaiUno. Tra i protagonisti di questa edizione anche Deborah Johnson che onorerà il mito di Aretha Franklin cantando una delle su canzoni più iconiche. Ma conosciamola meglio.

Deborah Johnson è una nota cantante e corista di origini afroamericane nata in Italia. Figlia d’arte, suo padre è l’artista Wess Johnson, – primo bassista di Rocky Roberts e cantante al fianco di Dori Ghezzi – Deborah ha dimostrato fin da piccola uno spiccato interesse per la musica, che ha portato avanti nel tempo, tra studio e prime collaborazioni artistiche. Ha una sorella, Romina, anche lei appassionata di musica e canto.

Ha ottenuto in un grande successo già a partire dagli Anni ’90 e si è fatta notare per la sua voce dal timbro caldo, che ha conquistato molti artisti famosi, rendendola di fatto una delle coriste più ricercate nel nostro Paese. Ha infatti collaborato con molti big della musica, sia a livello internazionale, come Phil Collins, Ray Charles, Tina Turner, che a livello nazionale, cantando con Max Gazzè, Ron e Gianni Morandi.

A settembre 2021 Deborah Johnson è stata scelta come concorrente di Tale e Quale Show 2021, dove si sta facendo apprezzare sempre di più dal pubblico grazie alle sue performance sempre molto intonate e potenti. In un’intervista al settimanale Nuovo, rilasciata a settembre, ha raccontato proprio della sua partecipazione al programma condotto da Carlo Conti.

“Ho scelto di partecipare perché non ho mai preso parte a una gara e perché l’idea di trasformarmi in un altro personaggio lo trovo molto divertente. E poi nel cast ci sono tanti amici simpaticissimi, non vedo l’ora”. Per quanto riguarda la sua vita privata non si hanno molte notizie: Deborah è molto gelosa della sua privacy e non ha neppure un account Instagram o Facebook attivo.