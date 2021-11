Venerdì 5 novembre 2021 su RaiUno va in onda l’ottava e ultima puntata di Tale e Quale Show, condotta da Carlo Conti. In questo appuntamento finale viene deciso il concorrente vincitore di questa undicesima edizione e che parteciperà poi al torneo dei campioni. Tra i partecipanti c’è anche Alba Parietti che in questa serata imita Alice.

La showgirl si presenta alla finale di Tale e Quale con 31 punti e un nono posto in classifica e con l’imitazione della cantante di Per Elisa deve tentare una rimonta. L’opinionista e attrice, nata a Torino il 2 luglio 1961, agli inizi della sua carriera ha avuto una breve esperienza come cantante, ed era nota con il solo nome Alba. Il suo primo singolo è stato Only Music Survives.

Ha frequentato il liceo artistico statale e ha iniziato lavorando nel mondo delle radio locali. Il debutto nello spettacolo risale al 1977, in un teatro locale, in L’importanza di chiamarsi Ernesto di Oscar Wilde, in cui interpretava il ruolo di Cecily Cardew. Nel 1978 partecipò a Miss Italia, mentre nel 1979 fu eletta per rappresentare il Bel Paese alla finale di Miss Universo, ma fu costretta a rinunciare alla partecipazione per i troppi impegni.

È il 1983 quando Alba Parietti sbarca alla Rai con Galassia 2 di Gianni Boncompagni, condotto in coppia con Anja Pieroni. In seguito prende parte ad altri noti programmi televisivi del periodo, con piccoli ruoli, come il game-show Ok, il prezzo è giusto! all’epoca trasmesso in prima serata su Italia 1 e nel varietà W le donne, condotto da Andrea Giordana ed Amanda Lear su Rete 4.

Come attrice ha iniziato negli Anni ’90 con varie commedie cinematografiche come Abbronzatissimi e Saint Tropez – Saint Tropez. Mentre nel 1998 è stata protagonista del film erotico Il macellaio e poi interpretò se stessa in Paparazzi, suo ultimo impegno sul grande schermo. Più di recente è stata giurata della seconda edizione de La pupa e il secchione e opinionista per L’isola dei famosi e in programmi di carattere politico, come Quinta colonna.