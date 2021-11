Carolina Rey è tornata a esibirsi su RaiUno, dal palco di Tale e Quale Show 2021 Il Torneo. Dopo essere arrivata al quarto posto nell’edizione del 2020, dietro Pago, Virginio e Barbara Cola, la conduttrice trentenne, volto di punta di Rai Gulp, ha rilanciato interpretando Britney Spears in Oops… I did it again.

Una performance che ha convinto pienamente Antonella Clerici e Loretta Goggi, entrambe concordi nel dire che Carolina ha superato nettamente le aspettative. Un giudizio condiviso anche da Giorgio Panariello, che ha commentato definendola, “una ragazza autoironica, che sdrammatizza sempre. Fisicamente è molto somigliante e la stessa cosa è stata anche con gli altri personaggi interpretati. Evidentemente il suo fisico e la sua faccia si prestano“.

Già lo scorso anno Carolina aveva dimostrato di avere una voce nettamente al di sopra della media e di saper dominare senza timidezze o incertezze il palcoscenico. Aveva sempre osato senza paura, cimentandosi con brani difficili da riproporre, come Chega, di Gaia, talento emerso da Amici di Maria De Filippi, o Incancellabile di Laura Pausini. Le aspettative su di lei, per questo motivo, sono molto alte e in molti ritengono che Carolina possa tranquillamente coltivare ambizioni da podio nel torneo.

Abbinando una grande presenza scenica a un’ottima voce e a una bellezza meravigliosa, Carolina ha effettivamente tutte le carte in regola per poter competere con i migliori. Intanto, in attesa di conoscere l’esito della competizione, la conduttrice romana ha parlato dell’esperienza a Tale e Quale, definendola molto importante nel suo percorso di crescita umana e professionale. Carolina, poi, ha anche voluto sottolineare come, nonostante una già consolidata esperienza in Rai, prima della partecipazione allo show di RaiUno in pochi la conoscessero.

Durante la puntata speciale di Tale e Quale Show 2021 il torneo a trionfare sono stati i Gemelli di Guidonia che hanno vinto l’edizione riportando sul palco di RaiUno i Bee Gees.