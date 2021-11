L’edizione 2021 di Tale e Quale Show sta per giungere al termine. Venerdì 5 novembre va infatti in onda in prima serata su RaiUno la puntata finale, che decreta il vincitore di questa stagione. Il programma, condotto da Carlo Conti, vede tra i favoriti i Gemelli di Guidonia, Francesca Alotta e Denis Fantina, che guidano la classifica provvisoria data dai risultati della puntate precedenti, ma la gara è ancora aperta. Tra i concorrenti in lotta per la vittoria c’è anche Biagio Izzo, comico napoletano.

Classe 1962, l’attore ha esordito nel mondo dello spettacolo nel 1983 come parte del duo comico Bibì&Cocò, insieme all’amico Ciro Maggio. I due si sono fatti conoscere grazie alla partecipazione a diversi programmi su alcune reti televisive locali e per la produzione si musicassette contenenti canzoni comiche, grazie alle quali venivano chiamati ad esibirsi ai matrimoni. A livello nazionale, Biagio Izzo ha debuttato in televisione nel 1997 con il programma Macao, condotto da Alba Parietti.

Nei primi Anni Duemila Izzo ha iniziato a recitare al cinema, in film come In questo mondo di ladri (2004) con Carlo Buccirosso e Ricky Tognazzi, Cose da pazzi (2005) con Vincenzo Salemme e Maurizio Casagrande, per poi partecipare a numerosi cinepanettoni al fianco della storica coppia formata da Massimo Boldi e Christian De Sica. Nel frattempo porta avanti anche la sua carriera a teatro, dove recita in numerosi spettacoli come Tutto per Eva, solo per Eva, C’è un uomo nudo in casa, Due comici in Paradiso e molti altri, scritti da lui con la regia di Pino Insegno.

In tv, nel 2010 è stato nel cast fisso di Il più grande (italiano di tutti i tempi) con Francesco Facchinetti, e nel 2012 è stato al fianco di Paola Perego in Attenti a quei due – La sfida. Dal 2019 è parte del cast di Made in Sud, condotto da Stefano De Martino e Fatima Trotta. Nel suo percorso a Tale e Quale Show Biagio Izzo si è distinto per la sua simpatia e per la sua vena comica: una caratteristica che a volte lo ha penalizzato nella performance, facendolo finire in ogni puntata in fondo alla classifica e generando alcune polemiche da parte dei giudici. Ma nulla è ancora deciso, perché durante la finale tutti i concorrenti hanno l’ultima possibilità di convincere i giudici Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio (insieme al giudice a sorpresa), ma anche il pubblico da casa, che può esprimere la sua preferenza.