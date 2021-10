Dennis Fantina è uno degli undici concorrenti del programma Tale e Quale Show, venerdì 1 ottobre 2021 con la terza puntata. A condurre il talent show di RaiUno è Carlo Conti. La giuria è composta da Loretta Goggi, Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio e da un quarto ospite a sorpresa, diverso ogni settimana. Nel secondo appuntamento della trasmissione, Dennis ha imitato Claudio Baglioni interpretando uno dei brani più famosi, Via. Il cantante però con questa esibizione non ha convinto del tutto la giuria ed è arrivato ottavo con 41 punti.

Nato a Trieste sotto il segno del sagittario, il 6 dicembre del 1976, è il primo vincitore di Amici di Maria De Filippi, che nel 2001, si chiamava Saranno Famosi. Pubblica così il suo primo disco, Dennis. Nel 2003 la Compagnia Della Rancia affida a Fantina il ruolo di protagonista maschile nel musical Grease, per interpretare Dennis Zucco. Dopo questa esperienza teatrale si cimenta come speaker a Radio Italia. Nel 2005 esce il suo secondo album, Io credo in te e a distanza di due anni pubblica il terzo, Buone sensazioni. Alle selezioni per Sanremo Giovani, dove si presenta con la canzone Non basti tu, viene scartato. Insomma, pare che la carriera nel campo della musica per lui non sia stata molto fortunata.

Dopo un silenzio lungo 10 anni, nel 2015 prova a prendere parte al talent show di RaiDue, The Voice of Italy, ma anche lì non viene scelto. Partecipa invece nel 2019 al programma di Canale 5 condotto da Michelle Hunziker e J-Ax, All Together Now. Attualmente vive a Trieste insieme alla moglie, Sabina, e ai loro due figli, e benché non sia riuscito a sfondare come cantante professionista, non ha mai mollato il mondo della musica e ora è uno dei cantanti di Tale e Quale Show!