Ciro Priello, dai The Jackal alle imitazioni di Tale e Quale Show

La nuova edizione di Tale e Quale Show è ai blocchi di partenza: l’ormai storico programma di RaiUno condotto da Carlo Conti riparte il 17 settembre in prima serata. Al tavolo della giuria Loretta Goggi, presenza fissa dalla prima stagione, Giorgio Panariello e la new entry Cristiano Malgioglio. Tra i concorrenti che si sfidano a colpi di imitazioni c’è anche Ciro Priello.

Nato a Napoli nel 1986, Ciro ha sempre avuto una grande passione per le arti. A soli undici anni inizia a studiare danza, nella scuola di Carmen Russo e Enzo Paolo Turchi nella sua città. A diciotto anni partecipa alla prima edizione di Amici di Maria De Filippi (che all’epoca si chiamava ancora Saranno Famosi), ma senza riuscire ad essere ammesso tra gli allievi. Nel frattempo porta avanti il suo interesse per la produzione di video per il web, e nel 2005 fonda i The Jackal insieme ai suoi amici storici Simone Ruzzo, Francesco Ebbasta e Alfredo Felco.

È proprio il gruppo comico a dare a Ciro una grande visibilità: il successo a livello nazionale arriva nel 2014, quando pubblicano una serie di video intitolata Gli effetti di Gomorra sulla gente, a cui partecipano, ironicamente, anche Roberto Saviano e Salvatore Esposito. Nel corso degli anni si sono aggiunti al gruppo altri elementi, come Fabio Balsamo, Gianluca Fru e Aurora Leone; oggi il canale YouTube The Jackal conta quasi un milione di iscritti. Nel 2017 hanno fatto il loro esordio al cinema, con Addio fottuti musi verdi.

Priello è diventato noto al grande pubblico anche grazie alle sua partecipazione a Lol – Chi ride è fuori, show di Amazon Prime Video che ha ottenuto un enorme successo. Arrivato in finale insieme a Katia Follesa, Ciro è riuscito a strapparle una risata e ad aggiudicarsi la vittoria. Inoltre, sembra che abbia un grande talento nelle imitazioni, molto utile considerando le trasformazioni che i concorrenti di Tale e Quale Show subiscono nel corso delle puntate.