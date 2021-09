Una donna delle pulizie fa il suo mestiere all’interno di un commissariato di Polizia. Fin qui nulla di strano se non fosse che lei ha un quoziente intellettivo identico a quello di Einstein. Si tratta di Morgane – Detective Geniale, la serie in onda su RaiUno da martedì 14 settembre 2021 in prima visione per quattro serate.

Lo show, dalle origini francesi, è ideato da Stéphane Carrié, Alice Chegaray-Breugnot e Nicolas Jean. Nasce nel 2021 e per ora sono state registrate le prime otto puntate ma una seconda stagione è già in cantiere. La regia è affidata a Vincent Jamain e l’attrice protagonista è Audrey Fleurot.

Morgane Alvaro, una madre di 38 anni con tre figli e due mariti alle spalle, è un’eccentrica impiegata come donna delle pulizie . Segni particolari: ha un quoziente intellettivo di 160, molto al di sopra della media. Una notte mentre è a lavoro non riesce a resistere all’istinto di riordinare tutti gli elementi di un’indagine irrisolta sulla quale la Polizia sta ancora investigando. Quando gli agenti tornano il giorno dopo si rendono conto che quello che la donna ha fatto ha facilitato la ricerca del sospettato.

Così si scopre la straordinaria intelligenza e il sesto senso di Morgan che mai prima d’allora le era servito a qualcosa nella vita di tutti i giorni. Viene interrogata per testare il suo metodo e, dopo averne verificato onestà e capacità, viene assunta come consulente in alcune indagini. La donna accetta di collaborare ma chiede in cambio un favore: la riapertura di un caso sulla scomparsa di una persona a lei cara.