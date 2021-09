Seat Music Award: tutto sulla seconda serata della kermesse

Tornano i Seat Music Awards, uno degli eventi di riferimento del panorama musicale italiano che chiude l’estate 2021, segnata dalle ripartenze live. In diretta dall’Arena di Verona la serata di venerdì 10 settembre della kermesse è il suo secondo appuntamento, il primo è andato in onda il 9 su RaiUno. La conduzione è affidata come sempre al collaudato duo Vanessa Incontrada e Carlo Conti, insieme su questo palco da dieci anni.

Lo show è alla sua quindicesima edizione e questa volta oltre ai protagonisti della musica italiana, nel corso delle due serate, sono presenti anche attori e altri personaggi del mondo della televisione e dello spettacolo. I cantanti presenti vengono premiati per per i loro maggiori successi discografici: gli album oro, platino e multiplatino e i singoli certificati tra giugno 2020 e agosto 2021.

All’Arena saranno anche assegnati i premi Diva, speciali riconoscimenti agli artisti che hanno stretto un particolare legame con la città che, come di consueto, ospita gli Awards. Tante le performance e le ricorrenze in questa edizione 2021: dai 40 anni di Maledetta Primavera di Loretta Goggi ai riconoscimenti a Amadeus e Maria De Filippi, dalla celebrazione dei dieci anni di attività della Andrea Bocelli Foundation, ai live di Pooh, Negramaro, Elisa, Mahmood, Fiorella Mannoia e molti altri.

Gli artisti presenti sul palco nella puntata di venerdì sono: Annalisa, Eleonora Abbagnato, Autogol Dj Matrix Feat. Arisa E Ludwig, Baby K, Loredana Bertè, Blanco, Boomdabash, Capo Plaza, Colapesce e Dimartino, Deddy, Fred De Palma, Diodato, Emma, Emis Killa & Jake La Furia, Ernia, Francesco Gabbani, Loretta Goggi, Guè Pequeno, Il Tre, Irama, Elettra Lamborghini, Mace, Negramaro, Noemi & Carl Brave, Pinguini Tattici Nucleari, Rkomi, Rocco Hunt & Ana Mena, Federico Rossi, Mara Sattei, Shablo, Shade, Takagi & Ketra e Giusy Ferreri, Tancredi.

Un terzo appuntamento con la kermesse è previsto domenica 12 settembre alle 16.30, sempre su RaiUno. Diverso titolo, Seat Music Awards – Disco Estate, ma stesso palco per questa speciale puntata che presenterà Nek, affiancato dall’attrice e comica Michela Giraud. Gli ospiti saranno: Paolo Belli, Michele Bravi, Red Canzian, Clementino, Coma_Cose, Gaia, Gaudiano, Enrico Nigiotti, Matteo Romano, Federico Rossi, Sottotono.