Tendenze capelli: gli hair look della sfilata Etro

Quella di Etro è stata la prima sfilata, post emergenza sanitaria, che si è tenuta dal vivo con un evento informale al Four Seasons di Milano: in passerella le collezioni dei fratelli Etro che hanno presentato i capi della Primavera Estate 2021 uomo e Resort 2021 donna. Kean e Veronica Etro hanno disegnato “Abiti reali per persone reali“. Per questo Davide Diodovich, hairdresser e italian ambassador di Dyson, ha realizzato degli hairstyle che rispecchiano l’individualità e l’unicità di ciascun individuo.

Non ne scaturisce una tendenza, ma la necessità di assecondare e di valorizzare la natura del capello riccio o liscio che sia. Ovviamente, con l’aiuto di validissimi aiutanti: l’asciugacapelli Dyson Superconic e la piastra Corrale (la prima senza filo e che garantisce la massima libertà di movimento).

I capelli ricci sono stati lasciati al naturale, ma senza l’odiato effetto crespo, eliminato dall’uso del diffusore che distribuisce l’aria uniformemente.

Le amatissime onde a S sono state realizzate con la Dyson Corrale, dotata del controllo intelligente del calore e di lamine flessibili che abbracciano i capelli, senza danneggiarli, e li lasciano morbidi e leggeri.

Scopriamo nel dettaglio il look con onde naturali.

Look di Taylor Hill

I capelli leggermente mossi della supermodella statunitense sono stati asciugati a mano libera con l’asciugacapelli Dyson Supersonic, senza l’uso dei beccucci. Le onde leggere si ottengono con la piastra Dyson Corrale.