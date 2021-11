Dopo il suo record di statuette agli Emmy Awards 2021 The Crown è pronto a tornare con la quinta stagione e un cast tutto da scoprire. I nuovi episodi saranno disponibili su Netflix da novembre 2022 ma le riprese sono già cominciate. E tra le le ultime news è stato annunciato che a vestire i panni di William da adolescente sarà Senan West che lavorerà fianco a fianco con il papà Dominic, che in The Crown 5 interpreta il Principe Carlo dopo Josh O’Connor. Per Senan West, tredici anni, si tratta del suo debutto come attore.

La nuova stagione della serie racconterà la storia della famiglia reale dagli Anni ’90 fino alla tragica morte della principessa Diana nel 1997, anche se non è ancora certo che l’incidente di Lady D nel tunnel dell’Alma a Parigi insieme al suo fidanzato, Dodi Al Fayed, faccia parte del plot. All’epoca il principe William aveva solo 15 anni e Senan West porterà sugli schermi proprio quel difficile periodo. La serie, poi, terminerà con la sesta e ultima stagione che dovrebbe raccontare gli ultimi anni della Monarchia britannica.

Come era già stato annunciato, sarà Elizabeth Debicki ad interpretare Lady D, mentre l’attore Khalid Abdalla vestirà i panni di Dodi Al Fayed. La regina Elisabetta sarà interpretata da Imelda Staunton, attrice inglese, nota per aver prestato il volto a Dolores Umbridge nel quinto e nel settimo film di Harry Potter.

Altre aggiunte di rilievo nel cast includono Lesley Manville, nel ruolo della principessa Margaret, e Jonathan Pryce, che subentra nella parte del principe Filippo di Tobias Menzies. Johnny Lee Miller, secondo le ultime indiscrezioni, dovrebbe interpretare il ruolo dell’ex primo ministro britannico John Major, che rimase in carica dal 1990 al 1997.